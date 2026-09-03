Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
SalellasVaga educacióOunahiEscola FigueresManifestació CeutaCementiri nou
instagramlinkedin

Mor un ciclista en un accident a Cabanelles

La víctima ha estat envestida per una furgoneta mentre circulava amb un altre ciclista per l’N-260

Amb aquesta víctima, són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un ciclista ha mort aquest dijous després de patir un accident i ser atropellat per una furgoneta a l’N-260, al punt quilomètric 50,4, al terme municipal de Cabanelles.

Els fets s’han produït cap a les 7:47 hores, en direcció a Figueres, quan, per causes que encara s’investiguen, una furgoneta ha envestit dos ciclistes. Arran de l’impacte i la posterior caiguda, un dels dos ciclistes ha resultat ferit lleu, mentre que l’altre ha patit ferides de gravetat.

Arran dels fets, els serveis d’emergències han rebut l’avís i fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Inicialment, els serveis d’emergències han traslladat el ferit greu en helicòpter a un centre hospitalari, però finalment l’home ha mort. La víctima és un home de 68 anys, veí de Cornellà del Terri.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del sinistre. Amb aquesta víctima, augmenta a 90 el nombre de persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents