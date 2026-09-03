Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
La víctima ha estat envestida per una furgoneta mentre circulava amb un altre ciclista per l’N-260
Amb aquesta víctima, són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes
Un ciclista ha mort aquest dijous després de patir un accident i ser atropellat per una furgoneta a l’N-260, al punt quilomètric 50,4, al terme municipal de Cabanelles.
Els fets s’han produït cap a les 7:47 hores, en direcció a Figueres, quan, per causes que encara s’investiguen, una furgoneta ha envestit dos ciclistes. Arran de l’impacte i la posterior caiguda, un dels dos ciclistes ha resultat ferit lleu, mentre que l’altre ha patit ferides de gravetat.
Arran dels fets, els serveis d’emergències han rebut l’avís i fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Inicialment, els serveis d’emergències han traslladat el ferit greu en helicòpter a un centre hospitalari, però finalment l’home ha mort. La víctima és un home de 68 anys, veí de Cornellà del Terri.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del sinistre. Amb aquesta víctima, augmenta a 90 el nombre de persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any.
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