Adif aborda la fase final de renovació de la catenària entre Figueres i Portbou
També s'està avançant en la millora de la senyalització del tram
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Adif està executant els treballs de la fase final de renovació de la catenària del tram Figueres-Portbou, amb una inversió de més de 12 milions. Les tasques permetran modernitzar les instal·lacions que subministren electricitat als trens i millorar la seva fiabilitat, així com les condicions d'explotació de la infraestructura. A més, també s'està treballant en la implantació del Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB), adjudicada per 22,3 milions. El sistema permetrà circular en ambdós sentits per qualsevol de les dues vies amb les mateixes prestacions. Està previst que els treballs es facin en horari nocturn per comptabilitzar la seva execució amb la circulació de trens.
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