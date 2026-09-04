El Col·legi de Metges de Girona avisa de possible desinformació en una ponència del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar de Llançà
El col·legi mostra preocupació per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives sense aval científic
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) avisa de la possible desinformació que es pot donar en el primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar que es farà aquest cap de setmana a Llançà. L'ens es mostra especialment preocupat en relació amb una de les ponències, que porta per títol 'La màgia de la curació amb Aigua de Mar', perquè és "una formulació que pot donar a entendre unes propietats curatives generals de l'aigua de mar que no es corresponen amb el coneixement científic disponible". En aquest sentit, el COMG s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Llançà i amb els Serveis Territorials de Salut a Girona per alertar del risc de desinformació que hi pot haver en ponències del congrés.
El Col·legi també alerta de la presència d'altres continguts relacionats amb una substància anomenada CDS, a la qual s'atribueixen suposats efectes terapèutics sense el corresponent aval científic i sanitari. En concret, considera "especialment preocupant" que aquesta substància es presenti per part del seu promotor i ponent del congrés, Andreas Kalcker, com "el descobriment més gran de la medicina dels últims 100 anys". En aquest sentit, des del COMG consideren que es tracta d'una afirmació "que pot generar una percepció inadequada sobre la seva utilitat terapèutica".
Així, l'ens recorda que qualsevol nou tractament o intervenció sanitària ha de passar pels corresponents processos de contrast, validació científica i, quan sigui necessari, autorització dels organismes competents, abans que pugui plantejar-se la seva aplicació en la pràctica assistencial.
Finalment, el COMG demana que les administracions tinguin una "especial diligència" i que s'assegurin que els continguts sanitaris que es promoguin en aquestes activitats han de ser prèviament contrastats i, si escau, sotmesos a l'assessorament de professionals o institucions sanitàries competents.
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