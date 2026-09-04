Societat
Els oblidats de la campanya de la poma a l'Empordà: "Els recursos públics assumeixen necessitats que corresponen als empresaris"
El 48% de les 57 persones ateses l'any passat al dispositiu de dutxes de Sant Pere Pescador es trobaven en situació de sensellarisme i un altre 11% vivia en habitatges precaris
La precarietat residencial dels treballadors temporers posa cada temporada a prova els recursos d'acollida de l'Alt Empordà, alerten els professionals
Sònia Fuentes
Quan comença la collita de la poma, centenars de treballadors arriben a l’Alt Empordà per fer possible una de les campanyes agrícoles més importants de la comarca. Per a alguns, però, acabar la jornada no significa tornar a casa, sinó buscar un lloc on passar la nit.
Els serveis socials i les entitats que treballen sobre el terreny detecten cada temporada persones que dormen al ras, en vehicles, en construccions precàries o en habitatges sobreocupats. El problema, però, no és només residencial. Els professionals alerten també de situacions de precarietat laboral i assenyalen com una part de les necessitats generades per una activitat econòmica privada acaba sent coberta amb recursos públics.
Sant Pere, punt neuràlgic
Sant Pere Pescador és un dels punts neuràlgics d’aquesta realitat, però el fenomen no es limita al municipi. La zona de producció de poma s’estén també per municipis com l’Armentera i genera, durant la temporada, un moviment de persones que posa a prova els recursos d’acollida del territori. Segons Dani Sánchez, tècnic referent del Servei d’Atenció al Sensellarisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, «malgrat que el conveni agropecuari obliga les empreses a facilitar allotjament als treballadors que provenen de més de 75 quilòmetres de distància, moltes empreses no ofereixen allotjament i incompleixen aquesta normativa».
Asseguren que detecten nombrosos casos en què aquestes condicions no es compleixen. «Estem cobrint amb diners públics una responsabilitat que és de l’empresa privada», resumeix Sánchez. Igualment, remarca, que no es pot generalitzar sobre el conjunt de les explotacions. «Hi ha empreses que ofereixen allotjament i compleixen les seves obligacions». No disposen de dades que permetin establir quin percentatge ho fa correctament, però denuncien que l’administració pública s’ha de fer càrrec, amb recursos locals, d’unes necessitats bàsiques que haurien de cobrir les mateixes empreses privades, reiteren.
"La situació és especialment problemàtica en el cas dels temporers que arriben de fora i depenen d’un allotjament vinculat a la feina"
Recalquen que no tots els treballadors que participen en la campanya necessiten allotjament ja que alguns viuen a prop de les explotacions i poden tornar cada dia a casa. La situació és especialment problemàtica en el cas dels temporers que arriben de fora i depenen d’un allotjament vinculat a la feina. Quan aquest allotjament no existeix, la necessitat apareix immediatament: dormir al carrer, en un vehicle, en un càmping, en una construcció precària o compartir un habitatge amb moltes altres persones.
Dispositiu de dutxes
A Sant Pere Pescador, Creu Roja acaba de posar en marxa el dispositiu de dutxes, bugaderia i taquilles destinat a treballadors temporers i persones en situació de vulnerabilitat. El servei va començar a desplegar-se l’any 2020, en plena pandèmia, com una mesura de prevenció davant la covid-19 entre els treballadors de les campanyes de la poma i la verema. Amb els anys ha consolidat una funció principalment social: permetre que persones sense un lloc adequat on viure puguin dutxar-se, rentar la roba i guardar les seves pertinences, però també entrar en contacte amb els serveis d’atenció.
El nombre d’usuaris fluctua segons la campanya. Els responsables del dispositiu expliquen que en els darrers anys s’ha mogut aproximadament entre les 60 i les 120 persones anuals. La memòria dedica també un apartat específic a les condicions de les persones que arriben a Sant Pere Pescador per treballar durant la campanya de collita de la poma. El dispositiu d’atenció va funcionar entre el 18 de setembre i el 16 de novembre i va incloure un servei de dutxes, bugaderia i taquilles gestionades per Creu Roja. En total hi van passar 57 persones. D’aquestes, un 48% es trobaven en situació de sensellarisme i un altre 11% residia en habitatges precaris. És a dir, prop de sis de cada deu persones que van utilitzar el dispositiu presentaven algun tipus de vulnerabilitat residencial segons les categories que recull la memòria anual de l’àrea de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal.
El seguiment sobre el terreny va permetre identificar, a més, nou zones on pernoctaven persones al ras i sis edificis ocupats, sobreocupats o en situació d’infrahabitatge. Aquesta realitat connecta amb un altre dels principals problemes detectats pels serveis socials durant el 2025: l’augment de les dificultats per accedir a l’habitatge. La mateixa memòria constata un creixement significatiu de les necessitats residencials i assenyala la falta de recursos públics disponibles per donar-hi resposta.
Por a les conseqüències
Pel que fa al recurs de dutxes de Sant Pere gestionat per Creu Roja i el Consell, els usuaris del dispositiu són només una part de les persones que passen per la zona. «Moltes persones no arriben perquè no entren en el circuit», expliquen. Algunes desconeixen els recursos disponibles; d’altres eviten acostar-se a l’Administració per por de ser identificades per la seva situació administrativa, de perdre la feina o de patir conseqüències. El cens setmanal vinculat al servei va localitzar, a més, nou zones on hi havia persones que pernoctaven al ras i sis edificis ocupats, sobreocupats o en situació d’infrahabitatge.
La dificultat per quantificar el fenomen té a veure també amb la mobilitat dels temporers. No totes les persones que arriben a la comarca ho fan amb la mateixa finalitat ni durant el mateix període. Els professionals distingeixen entre els treballadors que arriben, treballen durant la campanya i marxen cap a una altra zona agrícola; els que arriben sense feina assegurada i intenten trobar-ne sobre el terreny; i els que, un cop acabada la temporada, acaben quedant-se a la comarca perquè no tenen prou recursos per marxar. A aquests perfils s’hi afegeixen persones que no treballen en la campanya, però que formen part de la mateixa realitat residencial, com també situacions de pisos sobreocupats i relloguers.
Per això, les persones que passen pel dispositiu de dutxes no poden interpretar-se com el nombre total de temporers en situació precària. Són les persones que han arribat a un recurs i que els serveis han pogut detectar. Els professionals expliquen que aquesta por també dificulta conèixer les condicions laborals reals. No hi ha una dada fiable que permeti determinar quin percentatge de temporers treballa sense les garanties que corresponen. «Molts d’ells tenen molta por de donar informació amb tota la situació laboral en què estan».
Màxima vulnerabilitat
La vulnerabilitat, a més, també afecta treballadors amb documentació i contracte laboral que, segons els casos que han conegut, no disposen de totes les garanties associades a la feina: allotjament adequat, protecció davant del sol o unes condicions salarials ajustades al conveni. Sánchez afirma que han conegut casos en què els treballadors cobraven cinc euros l’hora i que no disposaven de condicions dignes durant la jornada. La dependència entre feina i allotjament fa que, en alguns casos, els treballadors tinguin poques opcions per reclamar o denunciar: «Prefereixen aguantar condicions d’habitatge i de treball indignes abans que acudir a l’administració», explica Sánchez.
"Per por molts temporers Prefereixen aguantar condicions d’habitatge i de treball indignes abans que acudir a l’administració»
El canvi que més preocupa els serveis socials és que una part de les situacions que abans desapareixien amb el final de la campanya ara es prolonguen durant tot l’any. Fa uns anys, expliquen, era més habitual detectar persones dormint temporalment a la platja, a la llera del Fluvià, dins de vehicles o en espais improvisats durant les setmanes de collita.
Ara els professionals localitzen persones que viuen de manera permanent en barraques i construccions precàries situades entre finques agrícoles, en magatzems abandonats o en habitatges completament sobreocupats. «Abans parlàvem principalment d’acampades temporals. Ara la situació s’ha cronificat». La realitat dels treballadors que arriben per a les campanyes agrícoles ha canviat radicalment. «Ja no estem davant d’una necessitat d’acollida puntual per a unes poques setmanes, sinó davant d’una situació estructural on moltes persones han acabat vivint de forma permanent en condicions de precarietat extrema, sovint instal·lades entre les finques on treballen».
Deure de garantir un allotjament digne
Aquest canvi de paradigma ha generat una tensió important en la gestió dels serveis socials: Si bé l’administració ha de fer-se càrrec de les persones que arriben en situació d’exclusió total o que no tenen cap vinculació laboral, el conflicte sorgeix amb aquells treballadors que sí que tenen un contracte laboral. «Si una empresa contracta una persona per treballar, és una responsabilitat directa de l’empresari garantir que aquesta tingui un allotjament digne on viure".
Actualment, moltes empreses obtenen el benefici del treball d’aquestes persones, però delega en els serveis socials públics la càrrega de gestionar la seva precarietat residencial. Dutxes, bugaderia, taquilles, intervenció al carrer i derivacions als serveis socials són eines que permeten reduir l’impacte de la precarietat, però no solucionen l’arrel del problema.
Cobrir les necessitats bàsiques
El dispositiu de Sant Pere Pescador és, en aquest sentit, una xarxa de seguretat. Permet cobrir necessitats bàsiques, però els professionals consideren que no pot substituir una política d’allotjament vinculada a la contractació laboral. Els responsables del servei posen com a exemple diferents territoris de les comarques de Lleida, on fa anys que es despleguen recursos específics per a l’arribada de temporers. Allà, expliquen, hi ha dispositius de primera acollida que poden oferir un lloc per dormir, àpats, dutxes i atenció social. Són especialment importants per a les persones que arriben sense contracte o que encara han de trobar feina i allotjament.
La comparació no pretén equiparar els dos territoris pel nombre absolut de treballadors, sinó per l’impacte que la campanya té sobre els municipis. «El nombre és més petit, evidentment no estem parlant dels números de Lleida, però el percentatge de persones en relació amb la població del municipi més o menys és el mateix. L’impacte municipal és el mateix».
El Servei d’Acollida a persones migrades va atendre 1.382 persones EL 2025
Els professionals consideren que a l’Alt Empordà encara falta una estructura de primera acollida amb capacitat per donar resposta a aquesta arribada. La campanya de la poma se situa, a més, en un context de creixement de les necessitats d’acollida a tota la comarca. Segons la Memòria 2025 del Consell, el Servei d’Acollida a persones migrades va atendre 1.382 persones durant l’any passat, davant de les 1.094 del 2024: 288 més, un increment de prop del 26%. A Sant Pere, aquesta proporció arribava al 39%. Per als professionals, el repte és garantir que les persones treballin en condicions dignes i que no es cronifiqui una situació inicialment temporal.
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