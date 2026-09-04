Endesa instal·la una quarantena de caixes niu a Mollet de Peralada per potenciar la reproducció del xoriguer petit
Les mesures introduïdes en els últims tres anys han permès assolir xifres històriques en aquesta espècie
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Endesa està instal·lant 39 noves caixes niu a Mollet de Peralada per "potenciar" la reproducció del xoriguer petit. L'espècie, que s'havia extingit a Catalunya com a nidificant als anys 80, està catalogada com a protegida com a vulnerable i juga un important paper ecològic com a controlador natural d'insectes. Durant les últimes dècades, el Departament de Territori ha dut a terme mesures per afavorir la seva reproducció i l'any passat ja es va assolir un rècord històric amb 95 parelles a la zona, una xifra que superava fins i tot la població de la plana de Lleida, on també cria. La companyia elèctrica participa en el projecte cedint els suports elèctric i fent-se càrrec de la seva col·locació.
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