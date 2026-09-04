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Endesa instal·la una quarantena de caixes niu a Mollet de Peralada per potenciar la reproducció del xoriguer petit

Les mesures introduïdes en els últims tres anys han permès assolir xifres històriques en aquesta espècie

Pla detall de dues caixes niu instal·lades

Pla detall de dues caixes niu instal·lades / Gemma Tubert

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Gemma Tubert / ACN

Gemma Tubert / ACN

Mollet de Peralada

Endesa està instal·lant 39 noves caixes niu a Mollet de Peralada per "potenciar" la reproducció del xoriguer petit. L'espècie, que s'havia extingit a Catalunya com a nidificant als anys 80, està catalogada com a protegida com a vulnerable i juga un important paper ecològic com a controlador natural d'insectes. Durant les últimes dècades, el Departament de Territori ha dut a terme mesures per afavorir la seva reproducció i l'any passat ja es va assolir un rècord històric amb 95 parelles a la zona, una xifra que superava fins i tot la població de la plana de Lleida, on també cria. La companyia elèctrica participa en el projecte cedint els suports elèctric i fent-se càrrec de la seva col·locació.

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Endesa instal·la una quarantena de caixes niu a Mollet de Peralada per potenciar la reproducció del xoriguer petit

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