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Una persona ferida menys greu en un incendi en una casa de Figueres

Els bombers van trobar la víctima a la terrassa de l'immoble

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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ACN

ACN

Figueres

Una persona va resultar ferida menys greu aquest dijous en l'incendi en una casa de Figueres, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Els Bombers van rebre l'avís a les 23.08 hores per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar set dotacions. En arribar, van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa, on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extreure de l'immoble, perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos, sense localitzar ningú més. El SEM va atendre i traslladar l'afectada a l'Hospital de Figueres.

El SEM va activar quatre ambulàncies i un equipo conjunt SEM-Bombers.

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