Preocupació a Portbou pel tancament de la base de manteniment de Renfe
L’alcalde, Gael Rodríguez, carrega contra l’empresa pública i denuncia la seva falta d’aposta pel territori
UGT qüestiona que la decisió sigui compatible amb els acords assolits pels sindicats amb Renfe
El futur de la base de manteniment de Renfe a Portbou ha generat preocupació tant entre l’Ajuntament com entre els representants dels treballadors. L’alcalde del municipi, Gael Rodríguez, ha expressat el seu rebuig a la decisió de la companyia ferroviària de posar fi a l’activitat d’unes instal·lacions estretament vinculades a la història ferroviària i econòmica de la població. En paral·lel, UGT reclama a Renfe que reconsideri el tancament i que estudiï alternatives que permetin mantenir l’activitat.
En declaracions a SRàdio Girona, Rodríguez ha criticat la política de Renfe a Portbou i ha lamentat que una empresa pública no utilitzi la seva capacitat per contribuir a vertebrar el territori. L’alcalde ha estat especialment dur amb la gestió de la companyia i ha arribat a assegurar que dins de Renfe «hi regna una filosofia jacobina de la forma de fer les coses».
La base s’havia dedicat tradicionalment a tasques de reparació i manteniment de locomotores i vagons de Renfe Mercaderies. Per a l’Ajuntament, la seva desaparició representa una nova pèrdua d’activitat ferroviària en un municipi que ha crescut històricament al voltant de l’estació i de la frontera. Rodríguez ha recordat a la SER que el ferrocarril ha estat «la columna vertebral» de Portbou i ha reivindicat la necessitat de preservar activitat i ocupació vinculades al sector.
La situació s’ha agreujat durant els últims mesos. Les jubilacions de quatre treballadors i el trasllat de la resta de la plantilla a altres centres han deixat la instal·lació sense personal. Aquest escenari contrasta amb els plans impulsats des del mateix municipi per reforçar la formació ferroviària. El passat 10 de juliol, l’Ajuntament va signar un acord amb el Departament d’Educació per implantar estudis relacionats amb el ferrocarril, entre els quals hi ha prevista una especialitat de manteniment de material rodant.
La decisió també ha provocat la reacció d’UGT-FeSMC de Catalunya. El sindicat considera que el tancament suposaria perdre activitat pròpia de Renfe, ocupació qualificada i capacitat operativa en un punt fronterer que considera estratègic. Per aquest motiu, reclama a la companyia que «esgoti totes les alternatives» abans de clausurar la base.
UGT també vol portar el cas a la Comissió de Seguiment de l’acord que va permetre desconvocar la vaga ferroviària del 9 de febrer, després dels accidents d’Adamuz i Gelida. El sindicat sosté que aquell pacte incloïa compromisos d’internalització del manteniment i feia referència a les bases de manteniment i assistència tècnica de Portbou.
Entre les alternatives que planteja hi ha recuperar feines que actualment estan externalitzades, incorporar noves càrregues de treball o internalitzar activitats que permetin donar continuïtat a les instal·lacions.
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