Roses aprova el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància
El ple hi ha donat el vistiplau i també inclou la integració d'un nou sistema de gestió de les existents
Roses ha aprovat el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància al municipi. El ple ha donat el vistiplau a l'actuació, que busca "reforçar" la tecnologia i els mitjans destinats al control i la gestió de la seguretat a la zona. Per això, a banda de les noves càmeres, també inclou la integració d'un nou sistema de gestió de les 15 existents. El nou sistema permetrà el reconeixement de matrícules i gestionarà avisos, que facilitaran la detecció d’aquells vehicles que siguin potencialment perillosos o d’interès policial. Els aparells es posaran tant al centre com a les principals vies d'accés al municipi i a les diferents urbanitzacions.
El projecte compta amb un pressupost total de 640.805 euros i està previst iniciar la tramitació per adjudicar-lo properament.
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