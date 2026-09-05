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Un motorista greument ferit després d'una sortida de via a Vilajuïga

El conductor ferit greu aquesta matinada ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de la sortida de via

El punt quilomètric de la GI-610 on s'ha produit la sortida de via

El punt quilomètric de la GI-610 on s'ha produit la sortida de via / Google Maps

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Vilajuïga

Un motorista ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en una sortida de via a la carretera GI-610, a Vilajuïga. L’accident s’ha produït cap a les 6:28, al quilòmetre 8 de la carretera. El motorista ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han intervingut en l’accident. Per ara, no han transcendit més detalls sobre les causes del sinistre ni sobre el sentit en què circulava el motorista.

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