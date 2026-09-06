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Un home de 69 anys mor mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera

Amb aquesta víctima, ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España).

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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ACN

Colera

Un home de 69 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera (Alt Empordà), sense servei de vigilància. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís a les 18:01 h i ha mobilitzat dues ambulàncies i un helicòpter, a més de tres unitats dels Mossos d'Esquadra. Tot i que li han practicat maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima, ja són 10 les persones que han mort a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d’enguany, des que el 15 de juny va començar la campanya

Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament; i s'han se seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.

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