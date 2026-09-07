Detingut a l'Escala un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella
Quan la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va tornar a entrar a casa d'ella quan no hi era
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per saltar-se fins a tres vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només dues setmanes. La primera vegada va ser el 23 d'agost quan l'home va saltar el mur de casa de la víctima, el segon cop va ser cinc dies després, el 28 d'agost. La tercera vegada va ser aquest dissabte 5 de setembre, quan l'home va tornar a saltar el mur de la casa de la dona i va estar voltant per la zona quan ella era a casa. Un cop va marxar, la víctima va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Roses a presentar la pertinent denúncia. Va ser aleshores quan l'home va tornar a casa de la víctima una altra vegada, mentre ella estava fora denunciant.
Va ser una veïna que ho va veure qui va avisar la Policia Local de l'Escala per alertar que l'home havia tornat a entrar a casa de la dona, malgrat que no hi era. Uns minuts més tard, els Mossos van anar al lloc dels fets i van detenir el sospitós per trencar l'ordre d'allunyament que té de la seva exparella dictada per un jutjat.
L'home ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
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