Figueres enllesteix els treballs de reposició del cablejat de coure robat, que han costat 50.000 euros
El jutjat va enviar a presó tres lladres per sostreure 3.700 metres de cable de l'enllumenat
L'Ajuntament de Figueres ha enllestit els treballs de reposició del cablejat i de restabliment de l'enllumenat públic després dels robatoris de coure que van deixar diversos carrers de la ciutat sense llum durant el mes d'agost. Les actuacions han tingut un cost superior als 50.000 euros i s'han allargat durant tres setmanes.
Els robatoris van afectar principalment la zona est de Figueres. En concret, els carrers Gorgs, Polígon Clos de Fires, Via Làctia, Cranc, Alemanya, França, passeig del Camí de Vilatenim, Caputxins, la carretera de Llançà a Portbou, el carrer Compositor Coll i el carrer Vilamaniscle.
La Guàrdia Urbana va detenir tres sospitosos, dos de 23 anys i un tercer de 33, acusats de sostreure gairebé quatre quilòmetres de cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat. El jutjat de guàrdia va decretar l'ingrés a presó dels tres arrestats.
Un dels detinguts va ser arrestat dues vegades en poca estona: primer, quan transportava un sac ple de cablejat i, posteriorment, quan manipulava una arqueta al camí Vell de Vilatenim.
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