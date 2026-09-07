El TSJC admet a tràmit el recurs d'Ecologistes en Acció per la falta de pla de prevenció d'incendis a l'Albera
L'entitat denuncia que no s'hagi aprovat i Territori diu que està inclòs al pla de prevenció del Massís
La sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit el recurs presentat per la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya per la falta de resposta al requeriment presentat al Departament Territori perquè s'aprovés un pla de prevenció d'incendis del paratge natural de l'Albera i les seves reserves. L'entitat denuncia que 40 anys després de la creació de l'espai natural no s'hagi aprovat el document i fonts de Territori responen que el paratge està inclòs al projecte de prevenció d'incendis del conjunt del Massís de l'Albera aprovat l'any 2015 i que, per tant, no caldria un pla específic.
L'alt tribunal ha ordenat la incoació del procediment i ha requerit a la Generalitat que remeti l'expedient administratiu en un termini de vint dies. Això permetrà, afirmen des de l'entitat, que la jurisdicció contenciosa analitzi si la "prolongada inactivitat administrativa" s'ajusta a l'ordenament jurídic.
Els ecologistes van enviar un requeriment a Territori on els recordaven que diverses normes -entre elles, la Llei d'espais naturals, la Llei forestal de Catalunya, la Llei de monts i el Decret 378/1986- que fixen "l'obligació" de disposar de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals protegits. També advertia que aquests plans constitueixen una eina essencial per protegir les persones, la biodiversitat, el patrimoni natural i els béns davant el risc creixent dels incendis forestals.
Amb el procediment judicial, Ecologistes en Acció no reclama cap modificació normativa, sinó que la Generalitat "compleixi una obligació legal que considera incomplerta des de fa dècades".
En aquest sentit, recorden que el paratge de l'Albera va ser creat l'any 1986 pel Parlament i que forma part de la Xarxa Natura 2000 des de l'any 2006. Tot i això, segons sosté Ecologistes en Acció, aquest espai continua sense disposar del Pla de Prevenció d'Incendis previst per la normativa aplicable, malgrat el risc extrem d'incendis forestals que afecta el massís i l'increment de la freqüència i intensitat dels grans incendis derivat del canvi climàtic.
"Ens queixem dels incendis forestals a l’estiu, per oblidar-nos més tard. I qui primer se n'oblida és la mateixa Administració Pública. No descartem exigir responsabilitats de tota mena quan s'està incomplint la llei d’una forma tan evident", assegura l'advocat impulsor, Josep Hurtado.
Inclòs al projecte de prevenció del Massís de l'Albera
Fonts del Departament, per contra, afirmen que el paratge està inclòs en el projecte de prevenció d'incendis del conjunt del Massís de l'Albera, aprovat l'any 2015 i que té un abast territorial "molt superior al de l'espai protegit". Això implicaria, concreten, que no caldria un pla específic per aquest espai.
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