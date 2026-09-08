Figueres
La Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres celebra 20 anys amb més de 500 cotxes a la venda
El FiraVO reunirà 16 concessionaris del 2 al 4 d’octubre i sortejarà 3.000 euros entre els compradors
La Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO) celebrarà aquest octubre una edició especial. El certamen arriba als 20 anys i ho farà amb més de 500 vehicles exposats de 16 concessionaris durant tres dies al recinte firal de la ciutat.
La fira se celebrarà del divendres 2 al diumenge 4 d’octubre i ocuparà els 6.000 metres quadrats disponibles. Els visitants hi trobaran vehicles elèctrics, híbrids i de combustió, així com cotxes de quilòmetre zero, seminous i de gerència.
Segons l’Ajuntament de Figueres, es tracta de la fira de vehicles d’ocasió amb més edicions de les comarques gironines. Enguany, a més, s’ha assolit el 100% d’ocupació de l’espai disponible.
La FiraVO obrirà cada dia de 10 a 20 hores, amb entrada gratuïta. La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 2 d’octubre a les 10 hores.
Un premi de 3.000 euros per celebrar els 20 anys
Una de les principals novetats del 20è aniversari de la FiraVO serà el sorteig d’un premi de 3.000 euros entre totes les persones que comprin un vehicle durant la fira.
Com en edicions anteriors, també se sortejaran 16 vals d’aparcament gratuït durant un any a l’àrea blava de Figueres entre els compradors. La iniciativa compta amb la col·laboració de l’empresa plurimunicipal Fisersa.
Setze concessionaris i una àmplia oferta de marques
En aquesta edició hi participaran Turismes Figueres, amb Volvo; Optimcar, amb Jaecoo, Omoda, Opel, Suzuki i Mazda; Garatge Plana, amb Mercedes; i el Grup Espígul —Interdiesel, Novartis i Noumovil—, amb Nissan, Renault, Dacia, Toyota, Lexus, Infiniti, Maxus i KGM.
També hi seran Garatge Sala, amb Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep; Texauto, amb Kia i Land Rover; Garatge Central, amb Ford; Autopodium, amb Seat, Volkswagen, Audi i Skoda; Interfren, amb Citroën; Fornells Motor, amb Hyundai; AM 94, amb MG i Mitsubishi; Quadis Ebro, i les empreses de compravenda Tot Rodó i Flexicar.
El 20è FiraVO s’ha presentat aquest dimarts al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, amb la participació de la regidora de Fires i Mercats, Pilar Sánchez; el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, i Dani Sala, en representació dels concessionaris.
Més de 300 cotxes venuts en l’edició anterior
La fira arriba als 20 anys després d’una edició de 2025 que va tancar amb 7.000 visitants i 309 vehicles venuts.
El preu mitjà dels cotxes comercialitzats va ser d’uns 20.000 euros i el volum de negoci va arribar als 6 milions d’euros, segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Figueres.
Via: Empordà
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