Cremen cinc contenidors en dues hores a Figueres i busquen qui hi ha al darrere
Els focs s’han declarat entre la una i les tres en carrers pròxims i la Guàrdia Urbana investiga els fets
La Guàrdia Urbana de Figueres investiga la crema de cinc contenidors aquesta matinada en diversos punts de la ciutat i busca la persona o persones que hi podrien haver calat foc. Els incidents s’han produït en un interval de poc més de dues hores, entre aproximadament la una i les tres de la matinada, i han obligat a intervenir els Bombers.
Els contenidors afectats estaven situats als carrers Roca i Bros, Albert Cotó, Pujades, Riumors i Torras i Bages, en zones pròximes entre elles. La policia municipal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels diferents focs i determinar si tots estan relacionats.
El primer avís als serveis d’emergències s’ha rebut a les dotze i cinquanta-un minuts de la nit. Només cinc minuts més tard, a les dotze i cinquanta-sis, s’ha produït un segon avís. Els Bombers han rebut posteriorment un altre requeriment a les dues i quaranta-nou minuts de la matinada per un nou incendi.
Els efectius d’emergències s’han desplaçat als diferents punts afectats per extingir les flames. En alguns casos, el foc també ha afectat materials que hi havia al costat dels contenidors.
Al carrer Albert Cotó, per exemple, ha cremat un contenidor destinat al reciclatge de paper i cartró. Al carrer Pujades, les flames han afectat un recipient de plàstic i també mobles i residus metàl·lics que hi havia dipositats al costat, segons han informat els Bombers.
La Guàrdia Urbana de Figueres treballa ara per identificar qui hi ha darrere d’aquesta successió d’incendis.
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