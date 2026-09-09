Habitatge
Els problemes d’habitatge es disparen a l’Alt Empordà i igualen la diversitat funcional en les demandes socials el 2025
La memòria de Benestar Social del Consell Comarcal mostra un increment en la pressió sobre el sensellarisme i ja se superen els 10.000 usuaris atesos
Sònia Fuentes
Els problemes relacionats amb l’habitatge han guanyat pes durant el 2025 entre les situacions ateses pels serveis socials de l’Alt Empordà. La memòria anual de l’àrea de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal constata un «creixement significatiu» de les necessitats vinculades a l’accés a l’habitatge i adverteix de les dificultats dels professionals per donar-hi resposta per la manca de recursos residencials públics.
Habitatge i diversitat social
Les dades mostren que les problemàtiques d’habitatge van representar el 10,6% del total de problemàtiques ateses pels Serveis Bàsics d’Atenció Social el 2025, davant del 7,3% de l’any anterior. És una diferència de 3,3 punts percentuals i situa l’habitatge al mateix nivell que les situacions relacionades amb la diversitat funcional. Per davant hi ha les problemàtiques de salut, que representen el 24,2%, les econòmiques, amb un 21,6%, i les mancances socials, amb un 12,6%.
La memòria vincula aquesta pressió sobre l’habitatge amb la fragilitat dels ingressos d’una part cada vegada més àmplia de la població de la comarca. Els equips de serveis socials assenyalen que persisteixen les demandes per cobrir necessitats bàsiques, com l’alimentació i els productes de primera necessitat, però remarquen especialment l’augment de les dificultats per accedir a un habitatge. Aquesta situació coincideix amb una ocupació molt elevada dels recursos residencials disponibles.
Reforç d'atenció al sensellarisme
El Servei d’Habitatge Social disposava el 2025 de 30 places, davant de les 21 de l’any anterior, i va registrar una ocupació del 100% durant tot l’any. El servei va atendre 72 persones i el temps mitjà d’estada es va situar en 215 dies. El reforç dels dispositius d’atenció al sensellarisme és una de les respostes que el Consell Comarcal ha desplegat en els darrers anys. El projecte Sostre 360º, destinat a joves vulnerables que han passat per centres de menors i es troben en situació de carrer o de sensellarisme, va passar de 9 persones ateses el 2024 a 21 el 2025.
El servei disposa de 15 places a la comarca. A això s’hi afegeix el servei itinerant d’atenció a persones en situació de sensellarisme, que durant el 2025 va atendre 82 persones a Roses, la Jonquera, Portbou i Castelló d’Empúries. El programa també va concedir 159 ajuts econòmics, per un import de 36.831 euros, principalment per pagar pensions i cobrir despeses bàsiques de manutenció.
Atenció a un 10% de la població
En conjunt, els Serveis Bàsics d’Atenció Social van atendre l’any passat el 10,1% de la població de l’Alt Empordà, unes 10.179 persones, una xifra que pràcticament duplica la registrada ara fa vint anys. La memòria posa de manifest el reforç dels serveis socials comarcals, amb un pressupost de 7.206.532 euros, un increment del 7 % respecte de l’any anterior, i una plantilla formada per 185 professionals, que treballen per garantir una atenció de qualitat, eficient i de proximitat a la ciutadania.
Davant d'aquest balanç, el conseller comarcal de Benestar, Miquel Brugat, ha destacat que «l'augment de l'activitat que recull la memòria posa de manifest la confiança dels municipis en els serveis que presta el Consell Comarcal i la capacitat de l'àrea per adaptar-se a les noves necessitats socials». Brugat ha afegit que la institució continuarà treballant «per garantir una atenció de qualitat, propera a la ciutadania, i coordinada amb els ajuntaments i els diferents agents del territori».
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Via: Empordà
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