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Ferit lleu en xocar contra un cabirol a l’N-260 a Cabanelles

L'animal ha resultat ferit en l'impacte

Senyalització d'un accident de trànsit

Senyalització d'un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cabanelles

Un conductor ha resultat ferit lleu aquest dimecres de matinada en un accident de trànsit a l’N-260, al seu pas per Cabanelles, arran de la irrupció d’un cabirol a la via.

La furgoneta ha impactat contra l’animal, que ha mort, mentre que el conductor ha resultat ferit de caràcter molt lleu i no ha estat necessari traslladar-lo a cap centre sanitari, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

El succés ha tingut lloc poc després de dos quarts de cinc de la matinada, a l’N-260, a l’altura del quilòmetre 54 i en direcció Olot. Arran de l’impacte, el vehicle ha acabat encastat contra la biona.

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Fins al lloc s’han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.

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