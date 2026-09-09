Figueres donarà la Fulla de Figuera a Karina Gibert i a l’Associació de Malalts d’Alzheimer en el Dia de Ciutat
Els Amics dels Museus Dalí, el Grup 69, Establiments Olympia, Antoni Carbonell, Cristina Vallès, Josep Antoni Tudela, Maria Dolors Roig, Francesca Caritg i Maria Dolors Godoy també rebran honors i disticions de ciutat el diumenge 18 d'octubre
L’Ajuntament de Figueres ha acordat els honors i distincions de la ciutat del 2026, uns reconeixements que premien persones, entitats i empreses per la seva aportació a la vida social, econòmica, cultural i artística de la capital altempordanesa. Els guardons es lliuraran el diumenge 18 d’octubre, a les 18 hores, al Teatre Municipal El Jardí, coincidint amb la celebració del Dia de Ciutat.
Entre els principals reconeixements hi ha les dues Fulles de Figuera. En la categoria d’entitats, la rebrà l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Família, en reconeixement de més de trenta anys de tasca assistencial, social i humana. En la categoria de persones, la distinció serà per a Karina Gibert, per la seva trajectòria en l’àmbit de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
Tres Medalles d’Honor de la ciutat
La Medalla d’Honor de Figueres s’atorgarà enguany a tres entitats i empreses. Els Amics dels Museus Dalí seran distingits per la seva tasca de difusió de les activitats museístiques del Triangle dalinià, mentre que el Grup 69 rebrà el reconeixement per la seva contribució a divulgar la identitat comarcal a través de l’expressió artística.
També serà distingida l’empresa Establiments Olympia, que acumula prop de vuitanta anys de trajectòria en el sector de la distribució de recanvis i de la pintura.
Carbonell, fill predilecte de Figueres
L’exfutbolista Antoni Carbonell rebrà el títol de Fill predilecte de Figueres. Carbonell va desenvolupar part de la seva carrera esportiva a Primera Divisió amb l’Espanyol i l’Hèrcules i també va vestir la samarreta del Figueres.
Per la seva banda, Cristina Vallès, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, i Josep Antoni Tudela, amb una destacada trajectòria vinculada al món teatral, seran nomenats Fills adoptius de Figueres.
Reconeixement a Francesca Caritg i Maria Dolors Godoy
L’Ajuntament també ha acordat concedir el Diploma de reconeixement ciutadà a Francesca Caritg, per la seva dedicació al santuari de la Mare de Déu del Mont, i a Maria Dolors Godoy, per la seva trajectòria d’activisme cultural i social i per haver estat una de les primeres alcaldesses de Catalunya, al capdavant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Els guardons es lliuraran durant el Dia de Ciutat, que aquest 2026 commemorarà el 151è aniversari de la concessió a Figueres del títol de ciutat.
Les candidatures van ser avaluades i acordades a finals d’agost per la Comissió del Nomenclàtor, formada per una vintena de membres. Les propostes encara hauran de ser ratificades pel ple municipal de l’1 d’octubre abans del lliurament oficial dels reconeixements.
Via: Empordà
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous