L'hospital de Figueres augmenta un 9,5% l'activitat quirúrgica i frega les 12.400 intervencions durant el 2025
Més del 70% de les operacions s'han fet sense ingrés
L'hospital de Figueres, gestionat per la Fundació Salut Empordà (FSE), ha tancat l’exercici 2025 amb un increment de l’activitat quirúrgica. Durant l’any passat s’han dut a terme un total de 12.368 intervencions, xifra que representa un augment del 9,5 % respecte a les 11.293 operacions registrades el 2024. El creixement s'explica principalment per l'increment de les cirurgies majors ambulatòries, que pugen un 20 % (passant de 4.458 a 5.350 operacions), i per les cirurgies menors ambulatòries, que creixen un 8,7 % (de 4.614 a 5.017 intervencions). A més, la proporció d’intervencions ambulatòries sense ingrés s'ha situat en el 72,80 %, 8,3 punts percentuals per sobre del 2024 (64,53 %).
Aquestes són algunes de les dades que recull la Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Salut Empordà (FSE) del 2025, l'ens que gestiona el centre hospitalari. Durant aquest darrer any, també destaca les incorporacions de Xavier Verdaguer com a nou director general i d'Àlex Vila com a director assistencial. Sota la seva direcció, s'han impulsat projectes com el traspàs de la gestió del Punt d’Atenció Continuada del Servei d'Urgències de l’hospital de Figueres a la Fundació Salut Empordà.
Des de l’1 d’octubre del 2025, la FSE ha assolit la gestió integrada de l’atenció urgent hospitalària -un servei que en els darrers 21 anys es gestionava conjuntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS)-. Aquest canvi consolida un model d’assistència unificat, optimitza els circuits interns i potencia la integració dels equips de professionals.
Durant l'any passat, també es va posar en marxa el nou servei d’Hospitalització a Domicili (HaD), que busca apropar l’assistència sanitària a les llars de les persones ateses, millorar el seu benestar i, alhora, augmentar la capacitat de llits de l’hospital. I s’ha implantat l’ús de braçalets digitals per als pacients que s’operen, una tecnologia que permet a familiars i acompanyants fer un seguiment en temps real del procés de la intervenció.
En l’àmbit de l’Atenció primària, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala ha desplegat la Programació per Motius i ha implantat les Unitats Bàsiques Assistencials (UBA3). En l'àmbit d'infraestructures, destaca la inauguració de l'edifici annex al Centre d’Atenció Primària Dr. Moisès Broggi de l'Escala, una inversió de prop de 2 milions d'euros finançada pel Servei Català de la Salut i s'hi ha integrat la nova base d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Per la seva banda, la Clínica Santa Creu ha incorporat un equip de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) d'última generació. Amb un pressupost total de 469.000 euros, incloent-hi l'adequació de l'espai, el nou equipament permet fer diagnòstics de gran precisió amb imatges d'alta resolució.
Els resultats del 2025 del Pla d'Enquestes de Satisfacció de Catalunya (PLAENSA) del Servei Català de la Salut reflecteixen una millora en la valoració de la ciutadania pel que fa als serveis de l'hospital. Les dades d'hospitalització a planta situen la valoració global en un 99,3 %, per sobre de la mitjana catalana (96 %). D’altra banda, el Servei d'Urgències registra un increment notable en el grau de fidelitat, que passa del 67% al 82%: vuit de cada 10 pacients tornarien a triar aquest centre. Finalment, el 94,6 % de les persones ateses afirma haver entès les indicacions de seguiment en ser donats d'alta, una xifra superior a la mitjana catalana (89,1%).
Durant el 2025 també s'ha revisat el circuit per als pacients pediàtrics que han de ser intervinguts al Bloc quirúrgic per millorar el seu benestar. Ara els infants poden estar acompanyats dels seus progenitors en tot moment, reduint significativament l’angoixa i l’estrès previ a la cirurgia.
En l'àmbit de la captació de fons, l’any passat la fundació va aconseguir recollir un total de 58.393,17 euros gràcies al suport de particulars, empreses i entitats.
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