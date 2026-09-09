L’onzena edició de ‘Science Needs You!’ a Figueres posarà el focus en el canvi climàtic
El cicle de divulgació reunirà científics de referència per abordar els efectes del canvi global, l’adaptació als fenòmens extrems i la justícia ambiental
‘Science Needs You!’ dedicarà la seva onzena edició al canvi climàtic, coincidint amb l’estiu més càlid registrat fins ara a Catalunya. Impulsat per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), el cicle se celebrarà entre finals de setembre i octubre a Figueres i Peralada sota el lema «Canvi climàtic: recursos, poder i transformació global».
La jornada central tindrà lloc el 26 de setembre a l’Auditori Caputxins de Figueres i reunirà tres investigadors que abordaran la crisi climàtica des de perspectives diferents. El professor d’investigació del CSIC Josep Peñuelas, director de la Unitat d’Ecologia Global CREAF-CSIC-UAB, analitzarà els canvis que experimenten els ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat i les alteracions dels cicles naturals.
La catedràtica de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona María del Carmen Llasat se centrarà en l’augment dels fenòmens meteorològics extrems al Mediterrani i en les estratègies d’adaptació i mitigació necessàries per reduir-ne els impactes. Per la seva banda, l’investigador ICREA Esteve Corbera, de l’ICTA-UAB, abordarà la transició ecològica des de la perspectiva de la justícia ambiental, posant el focus en el consum de combustibles fòssils, la gestió dels recursos i el repartiment dels costos de la transformació.
Els tres ponents participaran després en una taula rodona moderada per la periodista Montserrat Rigall. La jornada serà gratuïta amb inscripció prèvia.
La programació sortirà també de Figueres. El 10 d’octubre, al Celler Perelada, el biòleg i investigador emèrit de l’IRTA Robert Savé explicarà com el canvi climàtic està afectant la vinya i el sector vitivinícola i quines mesures d’adaptació poden aplicar les explotacions. L’acte combinarà ciència i cultura amb un recital del pianista Pere Puig Griessenberger i la rapsoda Txe Arana, amb música de Frederic Mompou i poemes de Maria Àngels Anglada.
L’edició es completarà amb la projecció del documental «Chasing Ice», el 30 de setembre a La Cate; una conferència sobre Alexander von Humboldt al Museu de l’Empordà el 24 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, i la projecció del thriller ecològic «How to Blow Up a Pipeline», el 28 d’octubre, seguida d’un debat sobre activisme, protesta i violència.
L’onzena edició coincideix, a més, amb un relleu generacional dins l’ACDIC, amb la incorporació de nous membres joves. L’entitat manté l’objectiu d’apropar el coneixement científic a la ciutadania i utilitza enguany la figura d’Alexander von Humboldt com a símbol d’una visió de la natura basada en la interconnexió entre els diferents sistemes del planeta.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026