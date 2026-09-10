Transport
Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb set denúncies i un vehicle immobilitzat
Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat tretze vehicles a l’estació de Figueres-Vilafant
Un dispositiu de control contra taxis pirates -intrusisme en el transport de viatgers- desplegat aquest dijous 10 de setembre, a l’estació de l’AVE de Figueres-Vilafant ha acabat amb set denúncies i un vehicle immobilitzat, segons informa l'Ajuntament de Figueres.
En l’operatiu hi han participat els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat, que han centrat les comprovacions en els taxis VT i VTC.
Durant l'operació s’han inspeccionat tretze vehicles, tots VT, i s’han interposat cinc denúncies relacionades amb la normativa de transports. Concretament, una ha estat per portar el taxímetre apagat, una altra per una qüestió relacionada amb l’autorització, una pel règim de tarifes i dues més per carregar passatgers fora de l’àmbit corresponent.
A aquestes infraccions s’hi sumen dues denúncies del Servei Català de Trànsit (SCT): una relacionada amb la ITV i una altra amb la T-32. El dispositiu ha finalitzat també amb un dels vehicles immobilitzat.
Via: Empordà
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