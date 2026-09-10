XXXIV Terra de Trobadors
El castelloní Guillem Escarrer, usurer dels nobles, centra el Terra de Trobadors
De l’11 al 13 de setembre se celebrà la XXXIV edició del festival amb més de 200 activitats que giren en torn aquest personatge controvertit de Castelló d’Empúries que va viatjar molt
Núria Noguera
La vila de Castelló d’Empúries es guarneix amb les millors gales medievals de l’11 al 13 de setembre per celebrar el XXXIV Terra de Trobadors. El fil conductor d’enguany és la figura de Guillem Escarrer (1266-1321).
La seva figura ha estat estudiada per l’historiador Elvis Mallorquí gràcies a la segona Beca d’Estudis Medievals Castelló, una iniciativa que permet aprofundir en el rigor històric de la programació. La investigació també ha servit de base per a Romanç de Guillem Escarrer, una producció pròpia de Terra de Trobadors que combina música i teatre, i per a un llibre dedicat al personatge que es presentarà durant el festival.
El regidor de Cultura i Patrimoni, Josep Maria Gironella, destaca la importància del treball de recerca que acompanya aquesta edició. «La Beca d’Estudis Medievals es consolida com un dels pilars del festival, ja que permet aprofundir en una temàtica històrica que posteriorment es trasllada a la programació».
Un personatge controvertit
Elvis Mallorquí ha reconstruït la trajectòria d’un personatge tan rellevant com controvertit. La investigació arrenca, precisament, després de la seva mort. Escarrer va deixar uns marmessors encarregats de complir les seves últimes voluntats i satisfer les injúries, és a dir, els deutes que havia contret en vida.
La documentació recull reclamacions d’unes 140 persones, més de la meitat de les quals van ser desestimades. En altres casos, però, hi ha constància del dia en què es va arribar a un acord i de les quantitats abonades. «Aquesta és la base que ens ha permès reconstruir la seva vida i trajectòria, que va ser força espectacular», explica Mallorquí.
Guillem Escarrer és fill d’un mercader de Castelló d’Empúries, «però ell no volia ser només comerciant, realment el que volia era ser noble», assegura Mallorquí.
Cònsol de Castelló
La seva carrera política comença cap al 1286, quan té uns 20 anys i es converteix en cònsol de la vila de Castelló, un dels càrrecs responsables del govern municipal. «Com que segurament ho feia bé, esdevé procurador del comte d’Empúries, això vol dir que actuava en el seu nom a l’hora de recaptar impostos i d’administrar justícia», explica Mallorquí. L’acumulació de poder, però, també comporta l’aparició de les primeres queixes sobre la seva gestió.
Un casament a Vilabertran
Un dels moments decisius de la seva trajectòria arriba el 1295, amb el casament a Vilabertran entre el rei Jaume II d’Aragó i Blanca d’Anjou, germana del rei de Nàpols. «Evidentment, era una aliança política que formava part d’un tractat de pau entre les dues famílies».
Escarrer hi va tenir un paper destacat en l’organització i l’allotjament dels nobles que van assistir a l’enllaç. «Tota la comarca es va omplir de gent rica de tot arreu del sud d’Europa i aquesta va ser la porta d’entrada de Guillem Escarrer a la cort de Barcelona. Al cap de poc d’aquest enllaç sembla que està més a Barcelona que a Castelló», explica Mallorquí.
Batlle de Catalunya
L’accés a la cort permet a Escarrer continuar ampliant la seva influència. Disposava de capital i, com era habitual en aquella època, avançava diners a nobles i al mateix rei a canvi de recuperar posteriorment les quantitats prestades o d’obtenir determinades rendes.
A Barcelona, per exemple, va deixar diners a una noble de Mataró propietària del castell. Els deutes acumulats van fer que, durant aproximadament un any, Escarrer n’assumís el domini. Els vassalls, però, es van negar a jurar-li fidelitat, perquè no era noble «i això es veu que li va molestar força», concreta Mallorquí.
La seva carrera el va portar finalment a convertir-se en batlle de Catalunya, encarregat de recaptar les rendes del rei i d’executar els pagaments que aquest li encomanava. «Gestionava l’economia del dia a dia del rei d’Aragó. Gràcies als diners que ha aconseguit la seva família, ell intervé en el poder d’aquella època».
Posteriorment, el rei li concedeix el castell de Cassà. Segons Mallorquí, probablement va ser una manera de compensar un nou préstec. «Segurament Escarrer li fa un préstec al rei que es cobra amb les rendes de Cassà. Però mai en deixa de ser senyor perquè el rei contínuament tenia deutes».
La possessió del castell significava molt més que una font d’ingressos. «És important perquè era un títol de noblesa i, per tant, a partir d’aquell moment ell sempre posa el títol de senyor del castell de Cassà després del seu nom», remarca l’historiador.
Un dels episodis que segurament va generar nous deutes entre Jaume II i Escarrer va ser l’expedició a Almeria, una ciutat musulmana, que el rei d’Aragó va emprendre conjuntament amb el rei de Castella. La campanya va ser un desastre i van tornar força endeutats. «Escarrer en aquell moment tenia companyies d’armes, o sigui, a més d’aportar diners, aportava soldats de pobles de l’Empordà».
Primera aventura a Itàlia
Entre el 1312 i el 1313, Jaume II envia Escarrer a Nàpols per donar suport al rei Robert de Nàpols. El castelloní viatja a Itàlia al capdavant d’una companyia d’uns 400 soldats per participar en el conflicte entre els partidaris d’un emperador alemany que aspirava a coronar-se a Itàlia i els partidaris del papa de Roma, entre els quals hi havia el rei Robert.
Escarrer hi passa uns tres anys al servei del monarca napolità, que el destina a Bari i a Roma. Durant aquesta etapa, arriba a utilitzar el títol de senador de Roma, tot i que, segons Mallorquí, en realitat exercia funcions en nom del rei Robert, que era qui ostentava el càrrec.
Durant l’estada italiana fa que la seva esposa, Guillema Bardoner, també filla de mercaders, es traslladi amb ell. «Quedava molt malament que ell no hi tingués la seva esposa i no pogués demostrar que era un noble de veritat». Bardoner va acabar morint a Itàlia.
La campanya militar del rei Robert tampoc va acabar bé i va deixar els seus partidaris molt endeutats i Escarrer va acabar tornant a Castelló d’Empúries.
Retorn a Castelló
De nou a Castelló, Escarrer busca consolidar definitivament la seva condició social. Es casa amb Elvira de Foixà, filla dels senyors de Foixà, un matrimoni que li permet entrar plenament en els cercles nobiliaris.
«En casar-se amb una noble, ara sí que ell es pot considerar noble», explica Mallorquí.
El 1319, Guillem Escarrer torna a Itàlia per desenvolupar una missió semblant a la de la seva primera estada. Passa uns mesos a Roma i després el rei Robert el destina a Bari, a l’altra punta del regne de Nàpols.
La documentació sobre els seus últims dies és escassa. «Sembla que va cap a Bari sol, sense soldats i sense companyia, i cau en una emboscada i el maten en un camí entre Nàpols i Bari el 1322», relata Mallorquí.
La seva trajectòria il·lustra també fins a quin punt es podia moure un personatge de l’Empordà a començaments del segle XIV. «Per l’època podem dir que era un personatge que viatjava molt i ho va fer molt lluny».
De mercader a noble
Una de les grans preguntes que deixa la biografia de Guillem Escarrer és com un fill de mercaders va poder escalar tan ràpidament fins als cercles de poder de la Corona.
Mallorquí apunta una possible explicació en la figura de Pere Escarrer, un frare franciscà que podria haver estat germà seu. «No he trobat el document que digui que són germans, però, per edat i cognom, un possible germà, frare franciscà, que es deia Pere Escarrer, cap al 1290 era el mestre dels fills del rei d’Aragó, però també del rei de Nàpols, que en aquella època estaven com a ostatges a Catalunya».
Aquest vincle podria haver facilitat a Guillem Escarrer l’accés als cercles de la monarquia i ajudar a explicar un ascens social tan poc habitual. «No és normal que una sola persona amb 20 o 30 anys passi de ser un mercader a senador de Roma. El seu cas és molt espectacular», conclou Elvis Mallorquí.
El Festival
Tot i que la temàtica gira entorn aquesta figura històrica les principals propostes de la programació mantenen els elements més característics del Terra de Trobadors i incorpora també algunes novetats. El mercat medieval comptarà amb 80 parades i 12 tavernes, aquestes darreres amb un concurs de platillos medievals, mentre que el campament de recreació, les activitats participatives i les demostracions d’oficis permetran al públic endinsar-se en la vida quotidiana de l’època. Entre les novetats hi haurà la presència d’un ceramista que oferirà dos tallers.
Entre les 200 activitats també s’inclouen els tradicionals espectacles d’inauguració i cloenda, el Sopar Medieval, espectacles al voltant de les màquines de guerra, una exhibició d’acrobàcies amb banderes i diverses actuacions musicals. Una altra de les novetats d’aquesta edició serà la incorporació d’un cicle de pòdcasts, que ampliarà les formes d’apropar la història i el patrimoni medieval al públic.
Via: Empordà
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