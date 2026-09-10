L'ACA treu a licitació el contracte per ampliar l'estació de regeneració d'aigua de l'Escala i doblar-ne la capacitat
L'actuació, que té un pressupost de més d'1,5 milions, permetrà incrementar la disponibilitat per a usos agrícoles
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per doblar la capacitat de producció d’aigua regenerada a l'Alt Empordà amb la licitació del contracte per ampliar la capacitat de tractament de l'Estació de Regeneració d'Aigua (ERA) de l'Escala. L'actuació compta amb un pressupost de més d'1,5 milions d'euros -cofinançat amb els fons europeus FEDER- i permetrà incrementar la capacitat de producció de la planta, passant dels 6.000 als 13.500 metres cúbics diaris. També es contemplen altres mesures com l’ampliació de la capacitat de bombament i filtració, la renovació del tractament d’ultraviolats (UV) i la construcció d’un nou dipòsit. L'ampliació, a més, permetrà incrementar la disponibilitat per a usos agrícoles i ambientals.
L’estació regeneradora d’aigües de la depuradora de l’Escala es va construir l’any 2008 per aportar aigua de qualitat al Rec del Molí, una séquia que neix a la resclosa de Colomers i irriga la riba esquerra del Ter cap als municipis de Jafre i Verges, amb un trajecte gairebé paral·lel al riu Ter. Aquesta planta també aporta aigua regenerada cap al riu Vell, a Sant Pere Pescador, per a usos ambientals. L’objectiu, per tant, d’aquesta ampliació consisteix a incrementar la disponibilitat d’aigua per al reg agrícola i els usos ambientals, reduint així la dependència dels recursos naturals.
L’ampliació forma part de les actuacions impulsades pel Govern per augmentar la disponibilitat d'aigua a partir dels recursos que ja es generen al territori. El projecte s'emmarca en el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 i contribuirà a ampliar els recursos disponibles per a aquests usos sense recórrer exclusivament a fonts convencionals.
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