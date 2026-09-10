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Una persona pateix un infart a la Pujada del Castell de Figueres i és evacuada en helicòpter

El dispositiu d'emergències ha obligat a tallar la circulació a la Pujada del Castell i al carrer Álvarez de Castro

El dispositiu del SEM a la Pujada del Castell de Figueres.

El dispositiu del SEM a la Pujada del Castell de Figueres. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

Una persona ha patit un infart aquest dijous al matí a la Pujada del Castell de Figueres, davant d'una sucursal bancària, fet que ha mobilitzat diversos efectius sanitaris i policials, segons ha comunicat l'Ajuntament de Figueres.

Els serveis d'emergències han atès la persona al lloc dels fets i està previst que sigui traslladada en helicòpter a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.

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El dispositiu desplegat a la zona ha obligat a tallar la circulació a la Pujada del Castell i al carrer Álvarez de Castro mentre es duen a terme les tasques d'assistència i evacuació.

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Via: Empordà

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