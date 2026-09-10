Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes "més grans" d'Espanya
La Policia Nacional ha intervingut 644 armes en tota l’operació i ha detingut set persones
El principal investigat vivia a l’Escala i, un antic militar de l'exèrcit rus que transformava armes de fogueig i en armes de foc reals
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que transformava, emmagatzemava i distribuïa armes de foc a altres xarxes vinculades a delictes violents que poden anar des del narcotràfic als segrestos. El centre de l’activitat era un traster de Figueres convertit en un taller clandestí, on un expert armer de amb coneixements anys adquirits durant el seu pas per l’exèrcit rus modificava armes de fogueig perquè poguessin disparar munició real. L’operació Javelín s’ha saldat amb sis detinguts i la intervenció de 644 armes en total, de les quals 631 es van localitzar en els registres practicats a Figueres i l’Escala, aquest últim municipi és on residia el principal investigat i cap de l'organització. La Policia Nacional ha detingut un total de set persones en aquesta operació, dos dels quals han entrat a presó. L'última detenció s'ha realitzat avui i l'arrestat es troba a l'espera de passar a disposició judicial.
La dimensió de l’arsenal intervingut converteix la intervenció en una de les "més importants" d’aquest tipus a Espanya, segons ha informat aquest dijous la Policia Nacional en roda de premsa i ha destacat, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. A més de les armes, els agents han confiscat milers de cartutxos de diferents calibres, nombrosos silenciadors, carregadors i maquinària i eines destinades a modificar i fabricar armament. Més de 220 de les armes intervingudes ja havien estat modificades.
La investigació va començar a principis d’aquest any després que els agents detectessin nombrosos enviaments postals sospitosos des del País Valencià cap a diferents punts de l’Estat. Els paquets presentaven característiques molt similars pel que fa al pes i a l’aparença i, habitualment, figuraven a nom de remitents i destinataris amb identitats suplantades.
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