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Àngela Domènech denuncia per amenaces el presumpte autor de la crema de contenidors a Figueres: «Te voy a follar y si no es hoy, mañana»

La regidora assegura que l’individu la va intimidar amb amenaces de caràcter sexual i insults després que li recriminés una actitud incívica al carrer

Àngela Domènech a la plaça de Sant Pere de Figueres

Àngela Domènech a la plaça de Sant Pere de Figueres / Santi Coll

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Redacció

Redacció

Figueres

La regidora de l’Ajuntament de Figueres Àngela Domènech ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Urbana per amenaces contra un home que identifica com el presumpte responsable dels episodis de crema de contenidors registrats a la ciutat. La denúncia es va formalitzar aquest dijous, 10 de setembre, després d’un enfrontament que havia tingut lloc la tarda anterior.

Segons consta en la denúncia, els fets es van produir el 9 de setembre, cap a les 17.06 hores, al carrer Clerch i Nicolau, a la cantonada amb el carrer Nou. Domènech, que en les properes eleccions municipals serà la candidata de Lliures, explica que va veure l’home traient bosses d’escombraries dels contenidors de la via pública i deixant la vorera bruta, una actitud que la regidora li va recriminar.

Sempre segons el relat que figura en les diligències policials, l’individu va reaccionar de manera agressiva i va començar a repetir-li «Te voy a follar y si no es hoy, mañana», mentre feia gestos que Domènech va considerar intimidatoris. La denúncia també recull que li va dir «eres una puta».

La regidora relata que l’home es trobava en un estat «molt alterat» i que, davant la situació, es va sentir intimidada i va trucar a la policia. Quan li va comunicar que havia avisat els agents, l’individu va marxar en direcció al carrer Méndez Núñez.

Domènech relata altres incidents anteriors

La denúncia no circumscriu els problemes amb aquest home a aquest últim episodi. Domènech assegura que ja havia tingut altres enfrontaments amb ell durant les setmanes anteriors. En concret, relata que, aproximadament dues setmanes abans, al carrer de la Sauca, va veure com l’home insultava una persona gran.

La regidora afirma que va recriminar-li aquella actitud i que l’individu es va dirigir aleshores contra ella, la va insultar amb la mateixa expressió —«eres una puta»— i se li va acostar en un to que va percebre com a amenaçador.

Uns dies després, també al carrer de la Sauca, Domènech assegura que va observar el mateix home encendre un paper que portava a la butxaca i llançar-lo a l’interior d’un embornal. La regidora vincula aquest individu amb els recents episodis de crema de contenidors a Figueres, tot i que l’autoria dels incendis ha de quedar determinada per la investigació policial.

«Aquest home és un perill públic»

Després de presentar la denúncia, Domènech ha reclamat una actuació contundent contra l’home. «El jutge hauria de dictar l’ordre immediata. Aquest home és un perill públic», ha afirmat la regidora.

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Domènech assegura que ha estat víctima d’una agressió verbal i d’amenaces greus i considera que hi ha risc que es produeixin nous incidents. «La societat no ha de patir cap risc per culpa d’un individu que és una bomba de rellotgeria i que hauria d’estar privat de llibertat», sosté.

Via: Empordà

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