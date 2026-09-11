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Un tràiler carregat de marbre s’incendia i obliga a tallar momentàniament l'AP-7 a Bàscara

El foc s’ha originat a la cabina i ha acabat afectant la vegetació forestal del voral de l’autopista

L'incendi del camió de Bàscara que ha fet tallar l'AP-7.

L'incendi del camió de Bàscara que ha fet tallar l'AP-7. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Bàscara

Un tràiler amb remolc s’ha incendiat aquest divendres a l’AP-7 a Bàscara i obliga a tallar l’autopista en sentit Barcelona mentre els serveis d’emergències treballen a la zona.

El foc provoca afectacions importants a la circulació en sentit Barcelona. Després del tall inicial de la via, s’ha pogut reobrir un dels carrils un cop els Bombers han donat l’incendi per controlat.

L’avís s’ha rebut quan faltaven 4 minuts per les dues de la tarda. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc s’ha iniciat a la part de la cabina del camió i posteriorment ha acabat afectant també la vegetació forestal del voral.

Els Bombers s’hi han desplaçat amb cinc dotacions per extingir les flames que afecten tot el vehicle que està carregat de marbre i per controlar l’afectació a la vegetació.

Fins al lloc també s’hi han mobilitzat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. De moment, no consten persones ferides.

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L’incendi ha obligat inicialment a tallar l’AP-7 a Bàscara en sentit Barcelona. Un cop controlat el foc, Trànsit ha informat que s’ha recuperat parcialment la circulació i que hi ha un carril obert. Com a alternativa per evitar les retencions, recomana utilitzar l’N-II.

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