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Els duaners del Pertús troben 16 quilos de cocaïna valorats en més d’un milió d’euros ocults en dos vehicles a tocar de la frontera

Els duaners francesos van trobar la droga en compartiments amagats sota el terra i a la consola central dels vehicles

Part de la cocaïna oculta en un dels vehicles.

Part de la cocaïna oculta en un dels vehicles. / Douane Française

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Eva Batlle

Eva Batlle

El Pertús

Els Duaners francesos han decomissat 16 quilos de cocaïna amagats en compartiments ocults de dos vehicles que circulaven per l’autopista A9 en sentit Espanya-França, a poca distància de la frontera de la Jonquera. Les dues intervencions les han dut a terme agents de la Brigada de Vigilància Interior de Duanes del Pertús a la barrera de peatge del Voló.

Els dos decomisos s’han produït en controls diferents, un a l’agost i l’altre aquest setembre. En conjunt, els agents han intervingut 16 quilos de cocaïna, que tindrien un valor superior al milió d’euros al mercat il·lícit.

La primera actuació es remunta al 10 d’agost, quan els duaners van aturar al peatge del Voló un vehicle matriculat a França amb un únic ocupant. El comportament del conductor, les explicacions que va donar als agents i diverses anomalies detectades en el cotxe van portar els efectius a aprofundir en la inspecció.

Durant l’escorcoll van localitzar un compartiment construït expressament sota el terra de la part posterior del vehicle. A l’interior hi havia diversos paquets de cocaïna que, un cop pesats, van donar un total de sis quilos.

El conductor va quedar immediatament sota custòdia duanera i posteriorment va ser lliurat, per indicació de la Fiscalia, a l’oficina de Perpinyà de l’OFAST, l’organisme francès especialitzat en la lluita contra el narcotràfic.

Quatre dies després, el 14 d’agost, va ser jutjat en compareixença immediata davant del Tribunal Judicial de Perpinyà. El tribunal el va condemnar a dos anys de presó, un dels quals amb la pena suspesa, a la prohibició d’entrar al departament i a una multa duanera de 270.000 euros.

Deu quilos amagats

La segona intervenció es va produir gairebé un mes després. El 7 de setembre, els agents del Pertús tornaven a fer un control de carretera al mateix peatge del Voló quan van seleccionar un vehicle matriculat a Itàlia.

El conductor va explicar als duaners que tornava d’una estada a Espanya i que es dirigia cap a casa seva, a Itàlia. Durant la inspecció del cotxe, però, els agents van detectar una nova modificació de l’habitacle.

En aquest cas, l’amagatall estava construït a la zona de la consola central del vehicle. Quan els efectius van obrir el compartiment, hi van trobar diversos paquets que contenien cocaïna. El pes total de la droga intervinguda va arribar als 10 quilos. L’home també va quedar sota custòdia duanera i després va ser posat a disposició de l’OFAST de Perpinyà.

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El conductor va ser jutjat aquest 10 de setembre en compareixença immediata davant del Tribunal Judicial de Perpinyà. La condemna va ser de tres anys de presó, amb ingrés i permanència a la presó, a més de deu anys de prohibició d’entrada al territori francès i una multa duanera de 450.000 euros.

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