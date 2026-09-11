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Dos ferits en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Garrigàs

Els dos ocupants de la furgoneta van ser traslladats a l’hospital Trueta

Una ambulància del SEM, en una foto d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una foto d'arxiu. / SEM

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Eva Batlle

Eva Batlle

Garrigàs

Dues persones van resultar ferides lleus en un accident de trànsit a l’AP-7 a Garrigàs aquest dijous a la nit. En el sinistre s’hi van veure implicats una furgoneta i un camió que transportava ferralla.

L’accident va tenir lloc cap a dos quarts d’onze de la nit, a l’altura del quilòmetre 36 de l’autopista. Per causes que no han transcendit, el camió va topar amb una furgoneta en què viatjaven un home i una dona.

Tots dos ocupants de la furgoneta van resultar ferits de caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit, i van ser evacuats a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Arran de l’impacte, el camió va quedar entre el voral i diversos carrils de l’AP-7, fet que va provocar afectacions a la circulació mentre els serveis d’emergències treballaven a la zona, segons els Bombers.

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El vehicle pesant va haver de ser retirat amb una grua de gran tonatge. Fins al punt de l’accident s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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