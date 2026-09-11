Dos ferits en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Garrigàs
Els dos ocupants de la furgoneta van ser traslladats a l’hospital Trueta
Dues persones van resultar ferides lleus en un accident de trànsit a l’AP-7 a Garrigàs aquest dijous a la nit. En el sinistre s’hi van veure implicats una furgoneta i un camió que transportava ferralla.
L’accident va tenir lloc cap a dos quarts d’onze de la nit, a l’altura del quilòmetre 36 de l’autopista. Per causes que no han transcendit, el camió va topar amb una furgoneta en què viatjaven un home i una dona.
Tots dos ocupants de la furgoneta van resultar ferits de caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit, i van ser evacuats a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Arran de l’impacte, el camió va quedar entre el voral i diversos carrils de l’AP-7, fet que va provocar afectacions a la circulació mentre els serveis d’emergències treballaven a la zona, segons els Bombers.
El vehicle pesant va haver de ser retirat amb una grua de gran tonatge. Fins al punt de l’accident s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Subscriu-te per seguir llegint
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya
- Mor Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Necrològiques del 10 de setembre de 2026
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus