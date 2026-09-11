Infraestructures
Més d’1,17 milions de metres quadrats afectats per expropiacions per a crear l'autovia de Figueres
L’obra requerirà prop de 828.000 m³ de terres per construir el nou terraplè i afectarà finques de set municipis de l’Alt Empordà
El cinturó de ronda de l’N-II de Figueres compleix 50 anys a les portes del desdoblament
Santi Coll
Abans que aviat entrin les màquines en el cinturó de roda, el desdoblament de l’N-II com a variant de Figueres comporta un important procés d’ocupació de terrenys. La relació publicada per l’Estat per a l’aixecament de les actes prèvies afecta propietats situades als termes municipals de Vilamalla, el Far d’Empordà, Figueres, Vilabertran, Cabanes, Fortià i Riumors. La previsió és que aquest setembre es faci un nou pas amb la signatura de les actes d’ocupació, prèvies a la disponibilitat efectiva dels terrenys per executar els treballs.
La dimensió de l’operació és considerable. La memòria del projecte calcula que caldrà expropiar definitivament 1.176.768 m² de terreny, gairebé 118 hectàrees. D’aquesta superfície, 788.731 m² són sòl rústic, 10.938 m² sòl urbà i els 377.099 m² restants corresponen principalment a viari, domini públic hidràulic i xarxes de rec. A aquesta superfície s’hi afegeixen 81.548 m² afectats per servituds i 108.946 m² d’ocupacions temporals necessàries mentre durin els treballs. Les tres categories representen, en conjunt, 1.367.262 m² d’afeccions, tot i que només els 1,17 milions inicials corresponen a expropiació definitiva.
Una part molt important d’aquesta superfície no correspon estrictament al nou traçat de la carretera, sinó als terrenys necessaris per obtenir material per construir-la. El projecte reserva dues grans zones de préstec d’uns 250.000 m² cadascuna, situades al voltant de Fortià i amb afectació també al sector de Riumors, d’on s’extrauran graves i terres per bastir el nou terraplè paral·lel a l’actual N-II. Només aquests dos àmbits sumen aproximadament mig milió de metres quadrats.
828.000 m3 per al nou terraplè
La nova calçada no es limitarà a estendre asfalt al costat de la carretera actual. Com que bona part del cinturó de ronda discorre elevat respecte de la plana i travessa sectors inundables, els dos nous carrils del costat de mar s’hauran de construir sobre un nou terraplè paral·lel a l’existent. L’annex de moviment de terres revela la magnitud de l’operació: per formar-lo caldran 827.736,50 m³ de material de rebliment. Una mica més de la meitat sortirà de la mateixa obra. El projecte preveu reutilitzar 428.189,47 m³ de terres, dels quals 384.894,47 m³ procediran de les excavacions aprofitables de l’actual terraplè i altres punts de la traça, i 43.295 m³ de les terres emprades durant les fases de precàrrega. Però aquest material no serà suficient: Carreteres calcula que caldrà aportar 399.547,03 m³ addicionals procedents de zones de préstec.
El moviment real serà encara superior perquè la terra augmenta de volum quan s’excava i es carrega abans de tornar-la a compactar. Aplicant els coeficients d’esponjament previstos pels enginyers, el projecte calcula que s’hauran de transportar 535.236,84 m³ de material procedent de la mateixa obra i 496.700,08 m³ procedents dels préstecs, més d’un milió de metres cúbics de material transportat només en aquestes dues grans partides.
Els dos grans àmbits estudiats per obtenir terres són especialment significatius. La zona denominada PR-3, a Fortià, ocupa uns 250.000 m² de camps de cereals i els estudis geotècnics calculen que permetria extreure 625.000 m³ amb maquinària convencional. La segona, PR-5, també d’uns 250.000 m², disposaria d’uns 500.000 m³ de material fàcilment excavable. Les reserves potencials, per tant, superen àmpliament el volum que necessita l’obra.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya