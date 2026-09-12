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Terra de Trobadors arrenca amb un sopar medieval i un espectacle de foc

El festival ha programat més de 200 activitats durant el cap de setmana

L'espectacle inaugural de la 34a edició del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries.

L'espectacle inaugural de la 34a edició del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries. / Adrià Cortadellas.

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Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries.

Castelló d’Empúries va donar divendres el tret de sortida de la 34a edició del Terra de Trobadors amb un sopar medieval i un espectacle inaugural amb foc i música que va exhaurir entrades. Durant el cap de setmana, el festival ha programat més de 200 activitats en diferents racons del municipi.

Durant la primera jornada del festival de recreació història, patrimoni i cultura també es va presentar el llibre De Castelló d’Empúries al Regne de Nàpols. La trajectòria vital de Guillem Escarrer, del medievalista Elvis Mallorquí.

L'espectacle inaugural del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries.

L'espectacle inaugural del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries. / Adrià Cortadellas.

La segona jornada del festival és la més intensa, amb desenes d’activitats repartides durant tot el dia, essent les més esperades les representacions d’El Romanç de Guillem Escarrer, la producció pròpia de Novum Organum, el Torneig Medieval Memorial Fernando Arnau, i el concert nocturn del grup belga Prima Nocta.

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Pel que fa a les activitats que es desplegaran demà, destaquen la batalla campal Deutes Pendents a càrrec de Despertaferro; el ball de gegants de la Colla Gegantera de Castelló d’Empúries i les ballades populars de la Polca d’Ours a càrrec d’AEiG Xots; la competició participativa de Justes del Pagès de Ferro a càrrec dels Arquers del Comtat; o el torneig d’herois, una recreació històrica de lluita medieval a càrrec d’Alma Cubrae.

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