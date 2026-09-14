Patrimoni
El patrimoni de l’Alt Empordà competeix per arribar a la final d’#EuropaSeSiente 2026
La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal es pot votar fins al 27 de setembre
El projecte Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, impulsat pel Consell Comarcal, ha estat seleccionat com a semifinalista del concurs #EuropaSeSiente 2026, organitzat per la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda.
La iniciativa competeix dins la categoria #EuropaSeSiente Cercana i, des d’aquest 14 de setembre, entra en la fase de votació popular. La ciutadania podrà donar-hi suport fins al 27 de setembre a les 23.59 hores. Els tres projectes més votats de cada categoria accediran a la final, prevista per al novembre durant l’Acte Anual de Fons Europeus. El certamen té com a objectiu donar visibilitat a projectes que han rebut finançament comunitari i mostrar com aquests recursos s’han traduït en actuacions concretes sobre el territori.
Més de 400 punts patrimonials digitalitzats
El projecte altempordanès s’emmarca en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i es va concebre amb una dimensió comarcal. En total, es va estructurar en dotze actuacions destinades a posar en valor els recursos turístics i patrimonials, promocionar els espais d’interès i millorar la coordinació entre els diferents gestors públics de la comarca.
Una de les principals actuacions ha estat la identificació, digitalització i senyalització del patrimoni de l’Alt Empordà. Els treballs han permès recopilar informació dels diferents recursos, geolocalitzar-los amb coordenades GPS, incorporar fotografies i elaborar continguts informatius en quatre idiomes.
D’aquesta tasca en va sorgir UBI.CAT, una plataforma digital que permet situar sobre un mapa els principals recursos patrimonials i turístics de la comarca i consultar-ne informació.
Actualment, la plataforma aplega més de 400 ubicacions i més de 1.000 fotografies dels 68 municipis de l’Alt Empordà. El projecte també ha comportat la instal·lació de senyalització física en més de 150 punts del territori, amb informació sobre cada espai i referències per accedir als continguts digitals.
Actuacions en vuit municipis
El programa també ha permès executar vuit actuacions de millora i adequació de punts d’interès turístic a Maçanet de Cabrenys, Navata, Colera, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant.
Les intervencions buscaven millorar l’experiència dels visitants, potenciar els espais turístics de la comarca i contribuir a reduir l’estacionalitat, alhora que es reforçava la connexió entre els diferents punts d’interès de l’Alt Empordà.
La votació, oberta fins al 27 de setembre
Amb el projecte ja classificat per a les semifinals, el vot ciutadà serà decisiu per poder arribar a la final. El Consell Comarcal anima els altempordanesos a participar en la votació abans del 27 de setembre.
Per votar, cal accedir a l’espai de participants de #EuropaSeSiente 2026, consultar els projectes semifinalistes i seleccionar l’opció de vot. El sistema demana una adreça de correu electrònic, on s’envia un enllaç de validació. Un cop confirmat, cal escollir el projecte de l’Alt Empordà dins la categoria #EuropaSeSiente Cercana.
Els tres projectes amb més suport de cada categoria seran els que competiran en la fase final del concurs el pròxim novembre.
Via: Empordà
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