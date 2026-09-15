20 anys de La Principal de les Escaules i la Festa de la Sardana
Montserrat Juvanteny
Aquest dimecres 16 de setembre Les Escaules, a l'Alt Empordà, celebra la 20a Edició d’una festa que concentra gent d’arreu, fins i tot de les comarques lleidetanes i barcelonines.
Marti Lladò i Marti Barri, dos escaulencs, juntament amb el músic empordanés, instrumentista de fiscorn i ex-director de la cobla Amoga, Josep Llorenç, (actualment tots desapareguts),van ser els iniciadors de la festa, que només va fer un parèntesi obligat per la pandèmia els anys 2.020 i 2.021.
Actualment el nét de Martí Lladó és qui va al davant de l’organització.
La festa es celebra sempre el dimecres despres de la Diada de Catalunya.
La festa té sardana identitària “Sardanes a les Escaules”, composta per un altre empordanès, Joan Vila Safont. Enguany aquest compositor ha rebut l’encàrrec d’una segona peça commemorativa, amb el nom “Vint anys a Les Escaules”, que s’estrenarà durant la festa. L’autor ha explicat que aquesta nova sardana, “és un homenatge a l’home que va passar al davant per organitzar aquesta festa 22 anys enrrera, per això hi he afegit un subtítol A MARTI LLADÒ, IN MEMORIAM”.
A la celebració s’hi suma enguany el Cor de la Muga, que interpretarà una verssió per a coral i tenora de “L’Empordà”, un arranjament del músic local Jordi Parrot, ex-component de La Principal de la Bisbal, actualment a la cobla Sol de Banyuls de la Catalunya Nord.
Es dona el cas que Parrot, juntament amb un altre tenorista Carles Cantenys, són dos músics nascuts a Les Escaules i participen a la festa.
La Principal de les Escaules es una formació virtual, que només es reuneix per aquesta celebració. La cobla està formada per músics voluntaris, alguns pertanyents a cobla actuals, altres jubilats, i alguns músics que s’hi uneixen procedents de la Catalunya Nord .
A mitja audició, berenar amb pa i tomàquet i butifarra, beguda i postre per només 3 euros.
Pel que fa als músics participants, són obsequiats amb un dinar, en un restaurant de la zona.
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