El Govern impulsa el transport de mercaderies amb una nova terminal ferroviària a l’Alt Empordà
L'Executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir quatre noves estacions a tot Catalunya
El Govern preveu destinar 126,96 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves estacions ferroviàries destinades a carregar i descarregar mercaderies. Així ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha detallat que les noves estacions estaran situades a Lleida, el Penedès, l'Ebre i l'Alt Empordà, en aquest cas a l'entorn de Vilamalla.
Segons fonts de l'Executiu, les ubicacions responen a una "demanda real" de les empreses de cada zona per disposar de serveis ferroviaris per transportar les seves mercaderies. "No podem dependre només de la carretera i necessitem més trens per a aconseguir la descarbonització del sistema i la competitivitat de les empreses", ha assegurat Paneque.
A l’Alt Empordà, la Generalitat parteix de l’actual terminal de Vilamalla. L’objectiu és ampliar-ne la capacitat i convertir aquest enclavament en una infraestructura més ambiciosa, orientada a tràfics com els d’automoció, productes carnis i mercaderia fresca. La planificació inclou una primera actuació sobre la terminal existent i el desenvolupament posterior de la terminal estratègica de l’Empordà. La previsió del Govern és destinar-hi 16,2 milions d’euros.
L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per a la seva construcció. També és l'estació que actualment es troba en una fase més avançada, segons apunten fonts del Govern, amb estudis informatius i dotació pressupostària feta. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva, mentre que la terminal de l'Ebre costarà 7 milions, també en la primera fase de construcció. La inversió total es completa amb altres partides més petites en estudis previs i altres gestions.
Una terminal de suport a Portbou
La inversió forma part de l'estratègia catalana de terminals ferroviàries, que dissenya una xarxa de set estacions repartides per Catalunya per a la càrrega i descàrrega de mercaderies en trens. Tres ja estan en funcionament, que són les terminals ferroportuàries del Port de Barcelona, el Port de Tarragona i La Llagosta, a les quals se sumen les quatre noves estacions projectades fins al 2031. A més, l'estratègia inclou l'estació de Portbou, que hauria de donar suport a la resta de les terminals de la xarxa catalana, tot i que no s'insereix dins la inversió de 127 milions anunciada aquest dimarts.
L'estratègia del Govern considera especialment rellevant mantenir la reserva ferroviària de Portbou i garantir que el futur accés a la frontera pugui operar amb ample estàndard europeu o quedi preparat per a la seva implantació. Des de Territori es vincula aquesta actuació al creixement previst del trànsit internacional de mercaderies, ja que si s'aconsegueix incrementar la quota ferroviària i augmenta l'ús del túnel del Pertús, serà necessari disposar de capacitat addicional pel pas de Portbou. "Ha de jugar un paper fonamental en el futur", ha advertit Paneque.
La planificació de les noves terminals s'ha fet tenint en compte la influència que tindria en un futur el nou Eix Transversal Ferroviari, que ha de travessar Catalunya des de Lleida fins a Girona sense passar per Tarragona ni Barcelona. El projecte de la nova línia ferroviària es troba actualment en una fase inicial, després que el Govern hagi obert al setembre la licitació de l'estudi de la primera fase de l'eix.
Només el 3% de les mercaderies són per via ferroviària
L'anunci de la nova estratègia de terminals ferroviàries coincideix en un moment en què el transport de béns amb tren va a la baixa a Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies, segons dades de l'Observatori de la Logística de Cimalsa. Aquest nivell és el més baix de la sèrie històrica de l'estadística, que es remunta fins al 2006.
La davallada del tren com a alternativa al camió es va accentuar després de la covid-19, perdent més de la meitat del pes del 6,3% que representava el ferrocarril el 2020 sobre el total del transport terrestre de mercaderies. Els experts consultats per l'ACN critiquen que l'actual xarxa és un "desastre" i que tant Catalunya com el conjunt de l'Estat espanyol són "a la cua" de la UE en el transport de mercaderies amb tren, amb inversions que van amb "dècades" de retard.
En total, Catalunya va registrar un moviment amb trens de mercaderies de 2.645 milions de tones-quilòmetre l'any passat, un indicador que multiplica les tones transportades per la quantitat de quilòmetres recorreguts. Això suposa una caiguda del 47% respecte dels 4.950 milions de tones-quilòmetre transportats amb trens el 2020, i del 49% respecte dels 5.161 milions de tones-quilòmetre del 2015.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xoc al sector carni: les patronals estudien accions legals i els sindicats anuncien una vaga que pot afectar 13.000 treballadors gironins
- Cinc platges gironines, en estat crític per la regressió del litoral
- Mor Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya
- La Volta confirma que tanca: “Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals”
- Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes veuen la prolongació de la C-32 com 'una necessitat imperiosa
- Necrològiques del 14 de setembre de 2026
- Onada de suïcidis a l’Argentina
- La Garrotxa demana 'frenar' el creixement de població perquè està 'al límit' i avisa de problemes d'infrahabitatge