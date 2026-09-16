Transport ferroviari
La Generalitat invertirà 16 milions a l'estació de Vilamalla i reitera que Portbou "ha de jugar un paper fonamental"
En el marc de "l'Estratègia catalana de terminals ferroviàries" que té una inversió total de més 121 milions d'euros
El món empresarial de l'Alt Empordà reclama aprofitar les dues línies ferroviàries i activar Vilamalla i Portbou
Cristina Buesa/Redacció
«No podem dependre només de la carretera i necessitem més trens per aconseguir la descarbonització del sistema i la competitivitat de les empreses», va assegurar aquest dimarts, 15 de setembre, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. I, com s'ha estat demanant de manera insistint des dels sectors econòmics i política de l'Empordà, les estacions de Vilamalla i Portbou són claus per aquest objectiu. Un demanda que, com ja va explicar Sílvia Paneque en una jornada organitzada per Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el passat mes de juliol a Figueres, és compartida per al govern de Salvador Illa. Amb aquesta idea el Govern ha aprovat aquest setmana l’Estratègia catalana de terminals ferroviàries, un pla per ampliar la xarxa de transport de mercaderies per tren i facilitar aquest transvasament de càrrega de la carretera al ferrocarril. La Generalitat preveu invertir 126,96 milions d’euros fins al 2031 per impulsar quatre terminals distribuïdes pel país. 16 d'aquest milions seran per a Vilamalla - la resta per a les estacions de Lleida, Penedès i Terres de l'Ebre - en una operació que no deixa de banda Portbou. «Ha de jugar un paper fonamental a futur», va insistir Paneque.
A Vilamalla, l’objectiu és ampliar la capacitat i convertir aquest enclavament en una infraestructura més ambiciosa, orientada a trànsits com els d’automoció, productes carnis i mercaderia fresca. La planificació inclou una primera actuació sobre la terminal existent i el desenvolupament posterior de la terminal estratègica de l’Empordà.
L’estratègia parteix de la necessitat d’augmentar de forma substancial el pes del ferrocarril en el transport de mercaderies a Catalunya, avui irrisori com en la resta de l’Estat. L’objectiu és assolir una ambiciosa quota modal del 10% el 2030, davant els nivells actuals, que se situen entorn del 4%, i avançar a les xifres europees. El document considera que per aconseguir-ho no n’hi ha prou amb millorar les vies, una cosa imprescindible: també és necessari disposar de terminals on realitzar l’intercanvi entre ambdós modes de transport.La previsió del Govern és destinar-hi 16,2 milions d’euros.
Fa tres anys, Estat i Generalitat ja van signar el conveni per a la remodelació i ampliació de l'estació intermodal de Vilamalla. En aquell moment, les aministracions -que van acordar repartir-se al 50% el cost de l'obra- preveien destinar-hi 13,8 milions d'euros.
L'objectiu de l'ampliació de la terminal de Vilamalla és millorar l'accessibilitat a l'estació actual de viatgers i ampliar i adaptar les instal·lacions de la terminal de càrrega. D'acord amb el conveni rubricat, entre les actuacions que s'hi faran destaca el pas inferior entre les andanes de l'estació i una nova configuració de la terminal de càrrega, que inclou la implantació de l'ample mixt (l'ibèric i l'ample europeu) a diverses vies. Els treballs també serviran per adequar les instal·lacions existents i crear una via nova d'apartat per a la formació i estacionament de trens de fins a 750 metre
Portbou, un "paper fonamental"
La xarxa es completa amb terminals ferroportuàries i de suport, entre elles les dels ports de Barcelona i Tarragona, la Llagosta i Portbou, totes elles sota el paraigua d’Adif. L’estratègia considera especialment rellevant mantenir la reserva ferroviària de Portbou i garantir que el futur accés a la frontera pugui operar amb ample estàndard europeu o quedi preparat per a la seva implantació. Des de Territori es vincula aquesta actuació al creixement previst del trànsit internacional de mercaderies, ja que si s’assoleix una quota ferroviària del 10% i augmenta l’ús del túnel del Pertús, serà necessari disposar de capacitat addicional pel pas de Portbou. «Ha de jugar un paper fonamental a futur», ha advertit Paneque.
Precisament, el Govern haurà de coordinar el desenvolupament d’aquestes terminals amb les actuacions d’Adif sobre la xarxa ferroviària estatal. L’estratègia assenyala que el desplegament dels nodes logístics s’ha de compassar amb la millora de les infraestructures que permeten que les mercaderies arribin a ells. En aquest sentit, la Generalitat considera que actualment hi ha limitacions de capacitat a la xarxa catalana i que algunes de les principals connexions de mercaderies continuen presentant problemes, com trams en la via única.
Via: Empordà
- Roben una bicicleta valorada en 3.400 euros i el propietari se la troba l'endemà en venda a Wallapop
- Les quatre llaunes de conserva que els experts recomanen consumir només de manera ocasional
- Müs, la pastisseria jove i creativa que es fa lloc a Besalú
- La Volta confirma que tanca: “Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals”
- Un grup de persones acampa a l'exterior de l'antiga masia de Cal Gras després del desnonament
- Necrològiques del 15 de setembre de 2026
- ¿La teva escola és a la llista? Aquests són els centres de Girona que es climatitzaran el 2028
- Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres