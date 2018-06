Palafrugell crea un servei de transport per poder anar al CAP

L'Ajuntament de Palafrugell, amb la participació de l'Associació de Taxistes del municipi, iniciarà, aquest dilluns, el nou servei de transport de persones majors de 45 anys o amb dificultat de desplaçament (no adaptat) per a visites al Centre d'Atenció Primària (CAP). Aquest nou servei que s'anomena «El Cotxe» s'oferirà durant cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, començarà a dos quarts de vuit del matí i costarà 1 euro per trajecte. En total hi haurà un total de set parades durant el trajecte, el qual s'iniciarà a la parada de taxis de l'estació d'autobusos i finalitzarà al CAP. Les parades són: Mestre Sagrera cantonada amb el carrer Múrcia, a la plaça 11 de setembre, al carrer Manufactures del suro, al carrer Pompeu Fabra i a l'avinguda Pozo Alcón.