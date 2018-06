L'ampliació del Parc dels Estanys de Platja d'Aro té dos hotels d'insectes

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va aprovar inicialment en el ple del mes de maig el projecte d'ampliació del Parc dels Estanys, a Platja d'Aro. Aquesta intervenció, que acaba de començar la seva tramitació administrativa, busca completar l'itinerari didàctic de l'espai i fomentar el creixement de la seva biodiversitat.

Per aquest motiu, l'actuació dotarà aquest espai d'ampliació, de 2,58 hectàrees, de parets de pedra seca i de dos hotels d'insectes, que tindran una alçada de 2,5 metres. L'ampliació també incorporarà, entre d'altres, una bassa d'aigua temporal, la instal·lació d'una xarxa de reg i la plantació de diferents tipus d'arbrat i arbustos.

El disseny d'aquest projecte, el qual té un pressupost per contracta de 189.293,78 euros, ha comptat amb la participació de l'entitat conservacionista local, Grup de Natura Sterna, ha detallat el regidor de Medi Ambient, Josep Maria Solé.

El responsable municipal ha explicat que l'ampliació del parc a aquesta zona –que té forma triangular, com mostra el mapa d'aquesta informació– es fa per a la seva utilització cívica, com a espai de passeig i amb detalls que han de millorar-ne la biodiversitat amb els murs de pedra seca i els hotels d'insectes. La connexió del camí que es projecta amb els ja existents de l'altre part del parc es farà a través d'un pont que no està inclòs en el document aprovat aquest maig.

Un document de l'àrea de Medi Ambient de la Generalitat explica que l'hotel d'insectes és un objecte creat per acollir i donar refugi a aquests animals, reproduint els seus hàbitats naturals per afavorir-ne la presència. N'hi ha de diferents tipus i, segons els materials que tingui, es promou la presència d'uns insectes o altres.

Així, troncs de fusta o totxanes amb forats plens d'argila i palla afavoreixen la presència d'abelles solitàries; feixos de canyes i bambús són propicis per abelles solitàries i dípters, com la mosca. Si s'hi vol allotjar escarbats o marietes, el material adient són branquetes de diferents mides i tipus de fusta; mentre que si s'aposta per tisoretes i aràcnids, la solució són testos capgirats plens de palla o herba seca. La fusta morta i els trossos d'escorça són ideals per a escarbats i centpeus. Tots poden combinar-se en les diferents cambres.

El mateix objectiu tenen els murs de pedra seca, que poden acollir insectes, invertebrats, amfibis, rèptils, petits mamífers i algunes aus que les poden utilitzar per niar-hi.