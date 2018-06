L'alcalde de Verges sosté que no va voler «incitar a l'odi» i que promou la no-violència

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), va declarar ahir als Jutjats de la Bisbal d'Empordà com a investigat arran d'una denúncia interposada per la fiscalia per un suposat delicte d'incitació a l'odi. Sabater va assegurar que en cap moment va tenir intenció de generar animadversió cap a la Guàrdia Civil quan va insinuar que podien estar darrere de la punxada massiva de rodes durant la nit del 3 al 4 d'octubre, dos dies després del referèndum.

«Volia denunciar uns fets totalment inacceptables, en cap moment vaig voler incitar a l'odi», va subratllar a la sortida dels jutjats. Més de 200 persones van concentrar-se a les portes dels jutjats en solidaritat amb l'alcalde.

El seu advocat, Benet Salellas, va anunciar que avui demanarà l'arxiu del cas i va criticar el paper de la fiscalia, instant-la a deixar de «fer política». Salellas va lamentar, per exemple, que el fiscal hagués fet preguntes «vergonyoses» com ara demanar-li a Sabater si «odia Espanya». «Jo no odio la nació espanyola ni la Guàrdia Civil, promoc la cultura de la no-violència», va afegir Sabater.

La fiscalia va denunciar l'alcalde de Verges per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra «la nació espanyola i el cos de la Guàrdia Civil». Ho va fer arran d'un atestat de la Guàrdia Civil que recollia diverses declaracions que Ignasi Sabater va fer a mitjans de comunicació per la punxada massiva de rodes que hi va haver al municipi, i a altres pobles del voltant, la nit del 3 al 4 d'octubre, quan van aparèixer més d'un centenar de vehicles amb les rodes punxades, la majoria dels quals a Verges.

Però també a d'altres llocs com Medinyà, Sarrià de Ter, Llagostera i Girona. Aleshores, l'alcalde de Verges va insinuar que darrere dels actes vandàlics hi podia haver membres de l'institut armat.

Ahir, Sabater va declarar als jutjats per aquestes paraules. A dos quarts de dotze, més de 200 persones van concentrar-se a les portes del jutjat i van rebre l'alcalde amb proclames de «no estàs sol» i amb pancartes de suport. Alcaldes i regidors de municipis com Celrà, Viladamat, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Castellfollit de la Roca, Girona o Mieres també van assistir a la concentració.

A la sortida, l'alcalde de Verges va explicar que havia declarat que en cap moment havia volgut generar odi contra la Guàrdia Civil i que, com a màxim responsable municipal, es va limitar a fer «de portaveu de la indignació de tots els veïns» que van patir les punxades. «Que, a més, eren veïns de diferents ideologies», va afirmar.



«A por ellos»

La defensa de Sabater va detallar que les declaracions de l'alcalde de Verges eren fruit d'un context que aquest dilluns va explicar al jutjat. D'entrada, va recordar que l'1-O la Guàrdia Civil va «destrossar» l'ajuntament de la Tallada d'Empordà i que un dels agents que va dirigir l'operatiu en aquest poble va anar després a Verges, on finalment no van entrar. «Va parlar amb l'alcalde i amb els Mossos d'Esquadra i va dir que les coses no quedarien així», va explicar Salellas.

A més, l'advocat també va recordar els vídeos d'agents de la Guàrdia Civil sortint en direcció a Catalunya en l'operatiu desplegat pel referèndum i acomiadats amb crits d'«A por ellos» i va subratllar que els autors de la punxada massiva de rodes van fer servir un «instrument específic», van actuar de manera organitzada i sense que cap càmera de videovigilància pogués captar cap imatge. Salellas va afegir que Sabater es va limitar a fer públiques unes «sospites».

En la mateixa línia, Ignasi Sabater va dir que ell mateix va rebre una trucada anònima, l'origen de la qual no han pogut esclarir, dient que «primer eren les rodes i després seria la panxa».