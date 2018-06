Càmeres contra l'incivisme

Els responsables polítics de l'Ajuntament de Palafrugell estan cansats de les actituds incíviques que es viuen al municipi pel que fa a abocament de residus on no toca, de manera que ha anunciat que hi intervindrà de manera més contundent a través de les sancions. L'Ajuntament ha anunciat que les mesures per combatre-ho se centraran en multes que poden anar dels 400 als 4.000 euros. Per posar-ho en pràctica, l'Ajuntament ja compta amb un inspector que vigilarà els abocaments incontrolats de trastos i deixalles, una tasca en el control de l'incivisme que comptarà amb la col·laboració de la Policia Local. De cares al futur, a aquest control s'hi afegiran càmeres de videovigilància, ha explicat el regidor de Medi Ambient Jaume Palahí, les quals no se centraran únicament en els residus, sinó en actuacions incíviques en general.

L'Ajuntament ha comunicat que no permetrà cap més repunt de l'incivisme i serà més contundent, a través de les sancions, en tot els elements referents a la recollida de residus al municipi quan s'iniciarà la temporada d'estiu. D'aquesta manera s'intensificaran les accions contra l'incivisme en matèria de residus més enllà de la divulgació i comunicació de caràcter preventiu. Aquesta decisió arriba després d'un llarg període, aproximadament d'un any, on l'equip de govern ha realitzat diverses campanyes comunicatives i d'informació a través dels informadors i els agents cívics.



«Ens hi posem per arreglar-ho»

Palahí ha explicat que hi ha particulars que no dipositen els residus on toca, però que la principal problemàtica sorgeix amb el sector de la restauració. El regidor ha manifestat que aquests establiments tenen un sistema de recollida de residus porta a porta. Malgrat això, han detectat que n'hi ha que no respecten aquest sistema i dipositen els seus residus on no toca. Per exemple, ha concretat que aquest dilluns van obrir ja un primer expedient a un establiment de restauració perquè un treballador va dipositar residus al costat d'una illa de contenidors.

El regidor de Medi Ambient ha manifestat que la seva voluntat és acabar amb aquestes pràctiques incíviques i, si bé reconeix que serà una tasca complicada, afirma que «ens hi posem per arreglar-ho».

D'aquesta manera, l'Ajuntament ha anunciat que, entre les mesures que es desplegaran a partir d'ara, hi ha la incorporació d'un vigilant de la via pública en matèria medi ambiental. Entre les seves tasques, haurà de tenir una constant presència als punts més conflictius de la vila, en aquells llocs on s'han detectat abocaments incontrolats de trastos i deixalles; fer un seguiment sobre el bon funcionament de l'empresa que realitza la recollida de residus, així com també en els nuclis costaners i les platges; que es faci una bona i correcta gestió de la separativa; i finalment mantenir un control més exhaustiu dels residus generats pels industrials.

Tot plegat amb l'objectiu principal de mantenir una bona imatge de la via pública, ha concretat el consistori.

Una altra iniciativa que entrarà en funcionament en un futur proper serà la instal·lació de càmeres de videovigilància, cosa que ha de dissuadir d'aquestes actituds incíviques i que, en cas de ser detectades, permetran obrir un expedient sancionador a l'infractor. Palahí ha precisat que l'Ajuntament es veu obligat a fer aquest inversió per fer front tant a aquest comportament incívic com a d'altres que es detectin. I finalment, també cal destacar que la Policia Local també col·laborarà en el control de l'incivisme.



Principals infraccions

Les principals infraccions que s'han detectat en els darrers mesos són per l'abocament de residus en punts no establerts, principalment fora de les illes de contenidors. Les sancions per aquestes accions incíviques comportaran als infractors el pagament de multes d'entre 400 i 4.000 euros.

L'Ajuntament, quan va posar en marxa els tancats de fusta de les illes de contenidors, va senyalitzar amb rètols informatius que no està permès abandonar cap tipus de residu a la via pública i és obligatori utilitzar els contenidors corresponents o la deixalleria.