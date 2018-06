Palamós habilita un bus llançadora durant la Festa Major

L'Ajuntament de Palamós habilitarà, un any més, un bus llançadora gratuït, pensat especialment per a tots els visitants que durant els propers dies es desplaçaran a Palamós amb motiu de la Festa Major de la vila. Aquest servei es durà a terme el dissabte dia 23, diumenge 24 i dimarts 26 de juny, entre les set de la tarda i la una de la matinada, enllaçant cada 20 minuts els aparcaments gratuïts ubicats a la ronda de l'Est (vial del port) amb la zona de la Planassa, concretament davant l'aparcament de la llotja del port pesquer del municipi.