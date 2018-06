Torroella i l'Escala reivindiquen que els arribi la canonada del Pasteral

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reivindica la necessitat de prolongar la canonada que porta aigua del Pasteral a la Costa Brava centre perquè els pobles del Baix Ter en tinguin garantit el subministrament.

L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí (ERC), recordava ahir que els municipis d'aquest àmbit reben l'aigua de pous que extreuen de l'aqüífer, el qual és molt sensible i, per aquest motiu, en temps de sequera o per contaminació, podrien trobar-se amb escassetat d'aigua. Així, amb la canonada del Pasteral el subministrament no es veuria afectat. Rufí va comentar que la gestió de l'aigua és un assumpte que preocupa, inquietud que comparteixen amb el municipi veí de l'Escala, amb l'alcalde del qual, Víctor Puga, es va reunir ahir.

Els dos batlles coincideixen que el perllongament de la canonada del Pasteral –que arriba fins a Palafrugell– seria la solució definitiva a les tensions d'abastament d'aigua que pateixen els municipis de la zona a l'estiu. Alhora, permetria reduir la pressió actual sobre l'aqüífer del Baix Ter, del qual es proveeixen una trentena de municipis. Rufí, que és president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, afegia que l'increment de consumidors i la reducció de les pluges fa disminuir cada estiu el cabal de l'aqüífer, cosa que facilita la pressió del mar i el risc de salinització.

La trobada a l'Escala entre els dos batlles veïns no va ser únicament per tractar aquest assumpte, sinó perquè els dos ajuntaments reforcin els espais de col·laboració en àmbits d'interès mutu com la promoció econòmica, la cultura, el Parc Natural, la gestió territorial o el ja citat de l'aigua.

En aquest sentit, van fer una valoració molt positiva del front comú que van articular, juntament amb d'altres municipis, per reclamar la millora de les carreteres. Aquesta acció conjunta ha donat els seus fruits amb el compromís de la Generalitat d'executar un pla d'accions fins al 2020 amb una inversió de 20 milions d'euros, que s'ha començat a concretar amb la construcció del giratori de l' empalme i la propera construcció del giratori de Bellcaire.

Rufí i Puga també van mostrar-se molt satisfets per l'organització conjunta, per primer cop, d'una campanya gastronòmica, amb la sèpia com a eix vertebrador, que arrenca inicialment del Projecte Sèpia, una iniciativa científica per recuperar aquesta espècie, que va néixer sota el paraigües de l'Ajuntament de l'Escala, a la qual també s'hi ha incorporat Torroella.

Es tracta d'una acció de promoció econòmica i caràcter científic, emmarcada en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, una marca que consideren imprescindible explotar com a element de dinamització econòmica. Els dos alcaldes van coincidir que els visitants busquen cada cop destinacions més àmplies territorialment i temàticament, de manera que el Parc Natural ha de ser un instrument per projectar el potencial d'aquest territori.

Un altre dels àmbits en què els dos ajuntaments volen aprofundir és la col·laboració és en cultura.

Víctor Puga va argumentar que tant l'Escala com Torroella de Montgrí són dos referents culturals de l'Alt i el Baix Empordà que, a banda de la seva proximitat geogràfica, comparteixen interessos i una certa tradició, articulada al voltant del Montgrí i la costa mediterrània. En aquest sentit, treballaran per fomentar col·laboracions amb el MAC d'Empúries, l'Alfolí de la Sal, el Museu de l'Anxova i la Sal (l'Escala), i el Museu de la Mediterrània i l'Auditori Teatre Espai Ter (Torroella).