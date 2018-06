80 il·lustradors transformaran els espais infantils de l'hospital de Palamós

Dilluns vinent vuintana il·lustradors canviaran la cara als nostres espais de pediatria de l'hospital de Palamós i del centre d'atenció primària de Palafrugell, en una experiència pionera a la província de Girona. Aquesta iniciativa per remodelar els espais assistencials infantils s'emmarca dins el projecte endegat per Acompanyart amb el mentoratge d'Ignasi Blanch, que vol humanitzar els espais sanitaris per fer-los més càlids i agradables per als pacients que estan a punt d'entrar a quiròfan o ser visitats per un especialista.

L'acció es concentra en els espais de pediatria de l'hospital de Palamós i el CAP de Palafrugell i on s'hi representaran motius de flora i fauna de la Costa Brava. El fil conductor serà l'Aloa, un personatge creat per Raül Castillo que guiarà els nostres pacients a través dels diferents espais.



Crida als il·lustradors

Al desembre es va fer una crida a professionals i estudiants del món de la il·lustració, que van mostrar molt bona predisposició per participar-hi. Hi col·laboraran de manera desinteressada en la transformació de la sala d'espera d'urgències de pediatria, l'entrada a quiròfan i la cinquena planta de pediatria de l'hospital de Palamós i l'àrea de pediatria del CAP de Palafrugell.



Abans d'arribar al Baix Empordà, el projecte «Humanitzem els hospitals» ha transformat els espais de diversos hospitals i centres sanitaris de Barcelona i d'arreu del món.