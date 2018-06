El Clíper de Platja d'Aro reobre avui reconvertit en deu apartaments turístics

El mític edifici Clíper de Platja d'Aro reobre avui les portes amb deu apartaments turístics d'alt nivell de la mà del Park Hotel San Jorge. El procés de conversió d'hotel a apartaments turístics va començar el 2016, després que l'hotel Clíper tanqués les seves portes a finals d'estiu del 2015. Des d'aleshores, la propietat de l'edifici s'ha encarregat de la seva remodelació, i avui el nou Clíper tornarà a ser una realitat amb la gestió del Park Hotel San Jorge i funcionant com a apartaments turístics. Si bé és cert que s'han fet reformes, la cèlebre façana restarà intacte així com els locals comercials situats a la part baixa de l'edifici.

Gràcies al contracte de gestió i explotació del Clíper, el grup del Park Hotel San Jorge fa un pas endavant i deixa la porta oberta a noves col·laboracions amb altres establiments del territori, com ja succeeix amb l'Hotel Hostalillo de Tamariu. Seguint amb la línia d'adaptar-se a les tendències de mercat, el nou Clíper serà dirigit per un equip jove i molt qualificat.

Situat al número 1 de l'Avinguda Castell d'Aro, l'edifici Clíper és una de les icones arquitectòniques més representatives de la costa gironina. El que a partir d'avui seran 10 apartaments turístics, des de la dècada dels 60 i fins al 2015 va ser un hotel molt concorregut pels turistes que visitaven Platja d'Aro.

Els orígens del Clíper es troben a la dècada dels 50, quan el calongí Joan Poch Gay, un viatjant de colònies, va adquirir uns terrenys per construir-hi un hotel. L'hotel Clíper va obrir les seves portes el 1962. Després de la mort de Poch, l'hotel va quedar en mans de Montserrat Massaguer i, més tard, un dels seus fills es va fer càrrec de l'establiment. Funcionant com a hotel durant més de 50 anys, l'hotel Clíper va tancar les seves portes el 2015 i al cap d'uns mesos van començar les obres per adaptar-lo als apartaments turístics, va informar el Grup Costa Brava Centre.