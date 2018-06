L'exalcalde Juli Fernández (PSC) veu Palafrugell «més brut que mai»

L'exalcalde i portaveu del PSC a Palafrugell, Juli Fernández, va fer balanç ahir del primer any i un mes de govern d'ERC i CiU després de la moció de censura que el va treure de l'Alcaldia i el va enviar a l'oposició. Durant aquest any, Fernández ha insistit que la moció de censura només va respondre a «interessos partidistes» que s'han de contextualitzar «en el context polític del país» i que ERC i CiU no han dut a terme cap canvi respecte dels tres assumptes que van utilitzar per justificar-la: del xalet del Golfet, no han retirat el posicionament judicial de l'Ajuntament davant qui argumenta que és il·legal; de les multes dels semàfors de Llofriu no hi ha cap canvi en la gestió; i quant a la neteja viària, «el poble està més brut que mai», va dir el socialista.

El 12 de maig passat, una setmana abans de la moció de censura, Josep Piferrer (ERC) i Albert Gómez (CiU), van presentar el seu programa de govern, el qual incloïa un pla de xoc de neteja a tot el municipi per «corregir la mala imatge dels darrers temps», que havia d'incloure una campanya de conscienciació ciutadana i un pla de vigilància i sanció. Malgrat aquest pla, l'equip de govern ha anunciat aquesta setmana contudència en la seva actuació per fer front als repunts d'incivisme en l'abocament de residus, motiu pel qual ha incorporat un inspector que ha de vigilar els abocaments incontrolats de trastos i deixalles.

Juli Fernández va criticar ahir que l'equip de govern només s'ha dedicat a fer tancaments de blocs de contenidors que «l'únic que fan és amagar la porqueria» i «moure contenidors sense comunicar-ho als veïns». L'exalcalde i cap de l'oposició va afegir que manca gestió de l'equip de govern en aquest assumpte, alhora que va enumerar projectes que ERC i CiU han executat però que el seu govenr ja va deixar iniciats o planificats, com la segona fase de l'escola de música. També va lamentar que s'han paralitzat projectes com el pla especial de l'autovia.