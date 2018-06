Palamós fa una campanya perquè els amos de gossos recullin les caques

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat una campanya per fomentar entre els ciutadans el correcte comportament dels animals domèstics a la via pública. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament vol sensibilitzar dels hàbits de conducta que cal complir als espais urbans amb els animals de companyia, garantint la bona convivència entre animals i persones, i amb incidència directa a la recollida dels excrements.

L'acció informativa es basa en l'edició d'un tríptic que sota el lema «No la caguis» explica totes aquelles responsabilitats que té el propietari d'un animal domèstic i que recull l'Ordenança municipal de tinença d'animals. Aquesta campanya de sensibilització es reforça amb un treball divulgatiu a peu de carrer dels Agents Cívics municipals.

El tríptic recorda que està prohibit donar menjar als animals a la via pública (colònies de gats, coloms, gavians) així com les sancions previstes en l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals, que es poden imposar si no es compleixen algunes d'aquestes normés bàsiques i que poden suposar un import que va des dels 100 als 3.000 euros.