Roben estelades i senyeres de cinc pobles del Baix Empordà

Robatori d'estelades i senyeres en cinc municipis del Baix Empordà en una sola nit. Els Mossos d'Esquadra han identificat els presumptes autors dels fets i a més, els van localitzar el material sostret en el vehicle amb el qual anaven.

Els municipis afectats són Sant Feliu de Boada, Llofriu, Verges, Vulpellac i Parlavà. Els presumptes autors dels fets són veïns de Palamós i els Mossos de la comissaria de la Bisbal els van enxampar a Mont-ras, a tocar la C-255.

Els fets es remunten a divendres de la setmana passada, quan pocs minuts després de les dotze del migdia els Mossos van rebre una trucada que els alertava que hi havia un grup de persones encaputxades que estaven manipulant el màstil de l'estelada que hi ha penjada a la rotonda d'accés a sant Feliu de Boada. Quan hi van arribar, es van trobar que no hi havia l'estendard, que algú els havia robat. Posteriorment, també van desaparèixer les senyeres o estelades, tal com es va informar la policia, d'altres municipis. Van ser sostretes un seguit de banderes que estaven penjades amb cordills, segons va poder comprovar la policia i no pas les més elevades, ja que això dificultava la feina dels brètols.

Finalment, cap a dos quarts de dues de la matinada, una patrulla dels Mossos de la Bisbal va veure un vehicle sospitós a l'altura de Mont-ras a tocar un supermercat de C-255 amb tres persones a dins. Els van identificar, són tres veïns de Palamós, i els van comissar el material robat: les banderes robades poca estona abans. Tots tres van quedar presumptament acusats d'un delicte de furt.