Senyalitzen una ruta alternativa per anar de Torroella fins a l'Escala per evitar congestions SCT

El Servei Català de Trànsit ha instal·lat una senyalització temporal a l'entrada sud de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) amb una ruta alternativa per a tots aquells vehicles que volen anar a l'Escala i Figueres. D'aquesta manera es vol evitar que els cotxes entrin al nucli urbà del municipi i provoquin congestions, a causa de l'elevada mobilitat que ja té la carretera C-31 al seu pas per Torroella de Montgrí. Aquesta senyalització entra en funcionament a partir d'aquest cap de setmana amb motiu de la revetlla de Sant Joan i es mantindrà fins al mes de setembre. Durant els mesos d'hivern s'instal·laran uns panells a sobre per tal d'amagar la senyalització, ja que no es preveu que hi hagi tanta congestió. La ruta alternativa, més perifèrica, començarà a la rotonda d'entrada a Torroella, al costat de l'Empordà Golf, i desviarà els vehicles per les carreteres GI-643 i C-252.

La ruta, que està pensada per als vehicles que venen del Baix Empordà, els portarà a passar per municipis com Serra de Daró i Parlavà, on connectaran amb la C-252 fins a Verges i allà es reincorporaran a la C-31 fins a l'Escala. Aquesta mesura surt després d'analitzar que durant la temporada d'estiu, la C-31 es transforma en un eix que comunica moltes poblacions del litoral de l'Alt i el Baix Empordà. Això comporta que un gran nombre de vehicles l'utilitzi i acabi afectant a la mobilitat de l'interior del nucli de Torroella de Montgrí, generant diverses cues.