Mor un banyista a la platja Gran de l'Estartit després de ser trobat inconscient

Un home d'entre 60 i 65 anys va morir aquest dijous a la tarda a la platja Gran de l'Estartit després que el trobessin a l'aigua en estat inconscient al voltant de les 5 de la tarda. Tot i l'actuació dels socorristes en primera instància, i dels efectius del SEM posteriorment, que va practicar-li maniobres de reactivació cardiopulmonar, l'home va perdre la vida. Fonts de Protecció Civil van confirmar que en la platja era vigilada i hi onejava la bandera verda.Precisament, Protecció Civil demana prudència als banyistes i els recomana que, en cas de cansament o de malestar, s'extremi la precaució, sobretot quan no hi ha servei de vigilància. També recorden que si aquesta sensació de malestar o cansament apareix dins de l'aigua, cal sortir-ne ràpidament.

Es tracta de la primera víctima mortal a les platges de la Costa Brava o relacionada amb una activitat aquàtica d'aquesta temporada d'estiu.Dimecres de la setmana passada una nena va viure un gran ensurt en una casa de colònies de Vilopriu, quan el socorrista va detectar que estava surant dins de la piscina. Ràpidament, la va treure fora de la piscina, li va fer maniobres de reanimació i va aconseguir que la menor recuperés la consciència.

També s'havien alertat els serveis d'emergències. Els professionals sanitaris que la van examinar van veure que el seu estat era cianòtic i van decidir traslladar-la a l'hospital. Un helicòpter medicalitzat va portar la menor a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada i va passar la nit en observació. Segons fonts del centre hospitalari, la nena va rebre l'alta mèdica l'endemà.