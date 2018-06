Platja d'Aro contracta un préstec de 3,45 milions d'euros per a inversions

Els plens dels ajuntaments de Castell-Platja d'Aro i de la Bisbal d'Empordà han aprovat aquesta setmana la contractació de sengles préstecs bancaris per finançar les inversions previstes per aquest any. El de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro té un import de 3.450.000 euros, mentre que el bisbalenc és d'1.544.456, 65 euros i es concertarà amb una carència de càpital de dos anys, és a dir, que durant els dos primers anys l'Ajuntament només abonarà interessos.

Entre les inversions que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro finançarà amb l'import del préstec hi ha 814.000 euros per a les obres d'urbanització del sector Suredes-Estanys, espai que ha d'incloure la nova escola de Fanals; també hi ha 420.000 euros per a les quotes d'urbanització de la unitat d'actuació de Sant Pol corresponents a les parcel·les que són de propietat municipal. Una altra inversió destacada que es finançarà amb el crèdit és la renovació de les infraestructures de l'enllumenat del passeig –que va quedar malmès arran del darrer temporal–, a la qual es destinen 400.000 euros; i a infraestructures generals, 200.000 euros.

L'alcalde, Joan Giraut (CiU), ha explicat que amb la contractació d'aquest préstec el nivell d'endeutament de l'Ajuntament se situa al 74,97%, a tocar del 75% que marca que els futurs crèdits hagin de ser autoritzats per la Generalitat.

A la Bisbal, l'alcalde Lluís Sais (ERC), ha exposat que amb el préstec que es contractarà l'Ajuntament preveu tancar l'exercici del 2018 amb un nivell d'endeutament del 57,30%. Tot i això, Sais preveu destinar 1,5 milions d'euros del romanent de tresoreria a amortitzar crèdit, cosa que reduiria l'endeutament al 44,52%.

Dels 1,5 milions del préstec bisbalenc, 420.000 es destinaran a millores de vies i espais públics, mentre que 225.000 euros seran per a millores de les instal·lacions esportives, i uns altres 200.000 seran per a la construcció d'un nou pou a Fontanilles. També n'hi ha 215.000 que es destinaran a millores dels equipaments municipals i 125.000 a equipament i mobiliari pels nous usos de l'antic ajuntament.