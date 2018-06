El Servei Català de Trànsit senyalitza una ruta per no haver d'entrar a Torroella

El Servei Català de Trànsit ha instal·lat una senyalització temporal a l'entrada sud de Torroella de Montgrí –a la imatge d'aquesta informació, provinent de Pals, abans de la rotonda del pont– amb una ruta alternativa per a tots aquells vehicles que volen anar a l'Escala i Figueres. Amb aquesta mesura, el Servei Català de Trànsit vol evitar que els cotxes entrin al nucli urbà del municipi i provoquin les tradicionals congestions estivals, a causa de l'elevada mobilitat que ja té la carretera C-31 al seu pas per Torroella de Montgrí, i que provoca llargues cues d'entrada al poble, sobretot provinents de Pals, si bé també se'n produeixen venint d'Ullà. El Servei Català de Trànsit va acordar aquesta senyalització d'un itinerari alternatiu amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que també es va comprometre a millorar la senyalització interna pels vehicles de pas i pels que es dirigeixen a l'Estartit.

La senyalització instal·lada pel Servei Català de Trànsit entra en funcionament aquest cap de setmana amb motiu de la revetlla de Sant Joan i es mantindrà fins al mes de setembre. Durant els mesos d'hivern s'instal·laran uns panells a sobre per amagar la senyalització, ja que no es produeixen tantes cues com a l'estiu. La ruta alternativa, més perifèrica, començarà a la rotonda d'entrada a Torroella, al costat de l'Empordà Golf, i desviarà els vehicles per les carreteres GI-643 i C-252. La ruta, que està pensada per als vehicles que venen del Baix Empordà, els portarà a passar per Serra de Daró i Parlavà, on connectaran amb la C-252 fins a Verges i allà es reincorporaran a la C-31 fins a l'Escala. Aquesta mesura surt després d'analitzar que durant la temporada d'estiu la C-31 es transforma en un eix que comunica moltes poblacions del litoral de l'Alt i el Baix Empordà. Això comporta que un gran nombre de vehicles l'utilitzi i acabi afectant provocant llargues cues fins a l'interior de Torroella.